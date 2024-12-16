旅行社帶遊客闖阿里山鐵軌遭撞　交長：查證屬實開罰5萬元

▲「夢想國際旅行社」日前帶遊客上山，一名女遊客闖入阿里山林鐵軌道區拍照遭撞，觀光署也展開調查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

「夢想國際旅行社」14日帶遊客上山，一名女遊客闖入阿里山林鐵軌道區拍照，列車已鳴笛仍未閃避而遭撞，阿里山林業鐵路及文化資產管理處祭出處分，禁止該旅行社申請進入阿里山一葉蘭保留區的權利1年，交通部長陳世凱今對此表示，觀光署正在調查，若查證屬實將開罰5萬元。

陳世凱今上午列席立法院交通委員會報告明年度交通部所屬機關預算，中場休息接受媒體聯訪被問到旅行社帶遊客闖鐵軌遭撞一事，他說，觀光署對旅行社有相關規範，也要求旅行社應注意旅客安全，如果沒注意最高可罰5萬元。

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陳世凱說，目前觀光署正在做調查，這2、3天就會有答案，如果查證屬實是可以連續開罰。觀光署補充指出，依據旅行業管理規則第37條第4款「旅行業執行業務時，該旅行業及其所派遣之隨團服務人員，均應遵守下列規定；四、旅遊途中注意旅客安全之維護」，可裁處罰鍰5萬元。

另外，有民眾上周六入住台北新板希爾頓酒店，一晚房價1.6萬元，卻等到晚上9點才進房，讓民眾大為不滿，網友認為打擊國旅形象。對此陳世凱表示，該飯店不屬於觀光旅館，是一般旅館，由新北市政府轄管，但仍會請觀光署去了解，希望業者還是要自律，國旅形象需要大家一起努力。