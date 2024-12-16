復旦大學教授：不要為台灣民眾考慮太多　殖民地你揍他一頓就行

▲上海復旦大學國際政治系教授沈逸，近日一番針對台灣的論述掀輿論譁然。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

中國復旦大學國際政治系教授沈逸，近日上節目聊台灣現狀，不過他語出驚人說：「台灣曾是殖民地，你揍他一頓就行！」引發海外網友熱議討論。

沈逸在節目中說：「不要為台灣民眾考慮太多！」「台灣和香港曾經是殖民地，殖民地你揍他一頓就行，不用想太多。」沈逸還稱，台灣現在把中國的善意都消耗掉了，更稱中國曾一度對台灣釋出「極其善意」，但台灣都把他消耗掉了，這讓中國人非常失望，也不想再陪台灣玩下去。

這段談話隨即引發不少海內外華人熱議，網友們紛紛直呼：「這口炮威力真牛」、「這教授應該是有獲得官方授權，才講出這樣的話」、「大學教授也變恐怖份子了」、「這種邏輯就是典型的奴隸思維」、「復旦大的臉都被你丟盡了。」

近期中共解放軍頻頻擾台，國防部今（16日）表示，截至今天上午6點為止，共偵獲5架次解放軍機，其中1架逾越海峽中線延伸線，另有6艘解放軍艦，以及1只空飄汽球出現在基隆西北方70浬處。國防部強調，將持續運用任務機、艦以及岸置飛彈嚴密監控和應處。



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