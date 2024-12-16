　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

復旦大學教授：不要為台灣民眾考慮太多　殖民地你揍他一頓就行

復旦大學教授言論讓網友驚了：不要為台灣民眾考慮太多，殖民地你揍他一頓就行。（翻自X平台）

▲上海復旦大學國際政治系教授沈逸，近日一番針對台灣的論述掀輿論譁然。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

中國復旦大學國際政治系教授沈逸，近日上節目聊台灣現狀，不過他語出驚人說：「台灣曾是殖民地，你揍他一頓就行！」引發海外網友熱議討論。

沈逸在節目中說：「不要為台灣民眾考慮太多！」「台灣和香港曾經是殖民地，殖民地你揍他一頓就行，不用想太多。」沈逸還稱，台灣現在把中國的善意都消耗掉了，更稱中國曾一度對台灣釋出「極其善意」，但台灣都把他消耗掉了，這讓中國人非常失望，也不想再陪台灣玩下去。

這段談話隨即引發不少海內外華人熱議，網友們紛紛直呼：「這口炮威力真牛」、「這教授應該是有獲得官方授權，才講出這樣的話」、「大學教授也變恐怖份子了」、「這種邏輯就是典型的奴隸思維」、「復旦大的臉都被你丟盡了。」

近期中共解放軍頻頻擾台，國防部今（16日）表示，截至今天上午6點為止，共偵獲5架次解放軍機，其中1架逾越海峽中線延伸線，另有6艘解放軍艦，以及1只空飄汽球出現在基隆西北方70浬處。國防部強調，將持續運用任務機、艦以及岸置飛彈嚴密監控和應處。


更多鏡週刊報導
中國女陳屍機場附近「台籍夫失蹤」　澳洲追查可疑車輛！外交部回應了
川普真正的好友是安倍晉三？邀昭惠夫人赴美共進晚宴　雙方保持聯絡多年
是否進行對台軍演？　中國國防部回應了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
周三到周四清晨剩7度　賈新興曝「0度線」
國產車撞「2500萬起跳」勞斯萊斯！　33歲鬼魅駕駛喊：沒事
阿嬌遭爆當小三！　趁偶像女友不在拍私密片
快訊／今年初雪來了！　合歡山下5分鐘
單日跌100元！摔出千金股「抱一張賠10萬」
用完餐「5人上吐下瀉」！　兄弟飯店回應了
陳梅慧之死排除假車禍真殺人　律師曝家屬心聲
每天多140萬顆！蛋價暴跌4成　賣一斤賠一斤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海副市長華源率團順利抵台　被問「兩岸春暖花開？」微笑不語　

花12萬買課程！保證猜題「命中100％」　他進考場傻眼：一題都沒中

復旦大學教授：不要為台灣民眾考慮太多　殖民地你揍他一頓就行

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」　小米空調侵權賠格力223萬

赴華韓國遊客「暴增900%」！　陸媒：「張家界」長滿了韓國人

陸奧運冠軍之子11歲身高136公分　決定打「生長激素」惹議

陸網傳「撞球媛」出沒球館邊摸邊打　劇情反轉！女子喊告：惡意曲解

18歲少年嚼檳榔8年！瓜子臉慘變「方塊臉」　網驚：以為特效

深圳灣38歲女子墜亡告別式取消　民眾掛白布「真相何在？」

上海前台資連鎖麵包店　停牌21個月後確定下市

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

上海副市長華源率團順利抵台　被問「兩岸春暖花開？」微笑不語　

花12萬買課程！保證猜題「命中100％」　他進考場傻眼：一題都沒中

復旦大學教授：不要為台灣民眾考慮太多　殖民地你揍他一頓就行

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」　小米空調侵權賠格力223萬

赴華韓國遊客「暴增900%」！　陸媒：「張家界」長滿了韓國人

陸奧運冠軍之子11歲身高136公分　決定打「生長激素」惹議

陸網傳「撞球媛」出沒球館邊摸邊打　劇情反轉！女子喊告：惡意曲解

18歲少年嚼檳榔8年！瓜子臉慘變「方塊臉」　網驚：以為特效

深圳灣38歲女子墜亡告別式取消　民眾掛白布「真相何在？」

上海前台資連鎖麵包店　停牌21個月後確定下市

彈劾政局執政黨陷分裂！韓東勳遭黨內嗆「叛徒」：又不是我搞戒嚴

SWAG首次攜手婦援、性影像處理中心　推廣數位性暴力防治

新燃料發展變動中　萬海部分甲醇船採甲醇預備、MOL的LNG船改用氨

愛貓過世2年家中突有「貓尿味」　他聞3小時：真的回來了

尾牙主持到一半「台大咖樂團直接開演唱會」！成語蕎後台聽live：很幸運

台塑四寶好苦！台化跌破3字頭　寫22年來新低

周三到周四清晨氣溫剩7度　賈新興：高山有機會出現霧淞

台BL劇男男CP公園「甜蜜轉圈」　運動阿伯圍觀：2個男生玩成這樣

新竹醉男失控亂踹「52台機車倒成一片」　他酒醒才知闖禍了

84歲翁出門倒垃圾遭撞！　拖行10km「顱骨外露、左腳見骨」死亡

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

大陸熱門新聞

18歲少年嚼檳榔8年！瓜子臉慘變「方塊臉」

新婚男險掉嫖娼陷阱！報警反把妻送入牢

表兄妹結婚生2孩！21年後婚姻被判無效

藏了20年！爺爺生前就為孫女買好結婚禮物

「小白村」驚爆詐騙！逾300名白血病人救命錢遭捲走

女兒養到18歲！悲情男一驗DNA驚覺不是親生的

陸網傳「撞球媛」出沒球館邊摸邊打 劇情反轉！女子喊告：惡意曲解

上海前台資連鎖麵包店　停牌21個月下市

30歲男狂腹瀉2週！糞便驚見「鬼臉」在蠕動

復旦大學教授：台灣做過殖民地揍他一頓就行

教兒子寫功課「險氣死」！陸男呼吸困難送醫

深圳灣38歲女子墜亡告別式取消 民眾掛白布「真相何在？」

花12萬買課程！保證猜題「命中100％」　他進考場傻眼：一題都沒中

陸首提上周解放軍台海行動　兩岸10艦對峙

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾里20萬交保

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面