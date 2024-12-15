待業半年害父母鬧離婚！23歲男崩潰「沒花他們錢」...網揭關鍵：正常

▲原PO待業將近半年，期間父母頻繁爭吵，讓他飽受壓力。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一名男網友透露，自己目前23歲，大學畢業後在某百貨公司當營業幹部，但今年7月份左右離職，之後才發現他沒什麼專業技能，根本找不到新的工作，父母常因此吵架，「我媽一直說我爸把我寵壞，要把我趕出家門」，2人甚至鬧到要離婚，讓他不知道該如何是好。

原PO在Dcard以「父母因為我待業鬧到要離婚」為題發文，「我目前23歲，大學畢業後在某百貨公司當營業幹部（樓管），7月份左右離職了。本來想說沒什麼發展性想說要轉職，結果離職了才發現自己沒什麼專業技能，根本找不到新的工作，又不想做低薪工作委屈自己，已經待業快滿半年了，想做什麼也都沒頭緒」。

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男網友提到，父母常因為自己賴在家裡吵架，「我媽一直說我爸把我寵壞，要把我趕出家門，跟我爸鬧到快離婚了。但我又沒花到他們的錢，搞到我待在家壓力很大。大學念的是前段私立大學商學院，大學讀的蠻認真，在校成績也蠻高的，但就是沒學到什麼實用的專業技能，還是乾脆去考基層公務員躺平一輩子算了？」

貼文引發討論，網友紛紛留言「在家有付房租水電嗎？有吃家裡的嗎？辛苦一天回家看到你在耍廢心情怎麼會好，又不是沒花到錢就對他們沒成本」、「可以去考基層公務員，但不要躺平，要充實自己的技能，等到技能成熟就可以考慮辭職」、「公司要的技能都是去公司才學的，但要進公司需要學歷，你有好的學歷不用擔心，很多公司都可以去」。

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