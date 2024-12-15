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帶團闖阿里山軌道遭撞！ 旅行社被「點名」封殺1年...今緊急道歉

女遊客闖林鐵拍照遭撞。（圖／翻攝畫面）

▲婦人闖入軌道區拍照，慘遭小火車擦撞。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

阿里山林鐵昨（14日）上午11時13分，一班由嘉義開往阿里山之定期列車，行經25公里330公尺處（第1觀景臺），發現有民眾違規進入軌道區，經列車鳴笛示警，仍與1位拍照民眾發生擦撞，造成民眾左腳受傷。事後，帶團旅行社被發現早有違規前科，遭到大批網友撻伐，今（15日）緊急道歉了。

事發於昨天上午11時13分，一班由嘉義開往阿里山之定期列車，行經25公里330公尺處（第1觀景臺），發現有民眾違規進入軌道區，經列車鳴笛示警，仍與1位拍照民眾發生擦撞，造成民眾左腳受傷。

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列車立即緊急煞車，列車長請有救護經驗之乘客協助簡易包紮後，列車退行至樟腦寮車站，將傷患送至樟腦寮平交道等待救護車後送治療。列車延誤約60分鐘，影響乘客62位。林鐵處表示，本案受傷民眾已涉違反前述鐵路法，將請警政單位依法開罰，本處相關損失也將向該民眾求償。

林鐵處指出，該民眾係參加「夢想國際旅行社」之帶團活動，經查該旅行社之前亦曾有帶團違法行走林鐵軌道、經工作人員勸導不聽之前科，此次帶團行走軌道並放任團員於軌道區域四散拍照無人管控示警，置團員安危於不顧，本處除予以強烈譴責外，並已協請林業保育署嘉義分署給予禁止申請進入眠月線必經之阿里山一葉蘭保留區之權利一年。本處另將行文交通部觀光署查處該旅行社之行政責任，並依規定給予嚴懲。

對此，夢想國際旅行社今天對外道歉，稱工作人員出發前有宣導安全事項，火車進站時，領隊也有喊「後退、遠離火車」，如今因旅客自拍發生意外，旅行社致上十二萬分歉意，並感謝火車上的旅客有醫護人員，還有隨團領隊協助包紮，以及林鐵及文資處的協助，後續也會針對安全性宣導做加強訓練。

至於被官方認證「有前科」部分，旅行社回應，由於這2天是假日，公司會再查證以往領隊有無違規行為，但無論如何，後續會再加強領隊教育訓練，以及出團旅客的安全管制，造成社會觀感不佳，非常抱歉。

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