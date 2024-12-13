「濕又冷」2地區大雨特報！周末入冬最強冷空氣　高山有望降雪

▲中央氣象署針對新北市、基隆市發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／台北報導

中央氣象署稍早針對新北市、基隆市2縣市發布大雨特報，因東北季風影響，今（13日）晚至明（14）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。氣象署指出，由於今晚冷空氣報到，各地持續降溫，周末北部、東部迎風面地區又濕又冷，3000公尺以上高山有機會降雪。

氣象署表示，台灣13日附近吹偏北風，加上中層帶來的水氣影響，整體雲量稍多，北部及東半部地區局部有雨，其他地區為多雲天氣。不過，隨著下午起東北風增強，基隆北海岸降雨轉為明顯。截至晚間6點30分，最大日累積雨量為56毫米，在新北市金山區三和。

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氣象署指出，明天（14日）大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，北部、東北部及東部天氣均偏冷，其他地區早晚也冷，迎風面基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署提醒，明天（14日）起，冷空氣影響期間夜晚清晨海拔3000公尺以上高山道路易有路面積冰，行車用路請注意安全。之後，週日（15日）晚間起至週一（16日）清晨，中層水氣通過，若溫度與水氣配合，海拔3000公尺以上高山有降雪機率。

▼今晚冷氣團南下報到，各地持續降溫。（圖／氣象署）