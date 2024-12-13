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潮州知名燒冷冰圓環慘成重災區　大量家燕異常棲息「屎彈狂炸」

▲潮州鎮建基路段地面鳥大便，公所出動清潔人員清洗 。（圖／潮州鎮公所提供）

▲潮州鎮建基路段地面鳥大便，公所出動清潔人員清洗 。（圖／潮州鎮公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮知名地標建基路圓環附近今年長期都有燕子棲息，製造許多鳥大便，讓往來民眾及店家相當困擾，鎮公所雖不定時出動清潔隊前往清洗，「洗不勝洗」，但站在保護動物立場，不採取強烈驅趕作為，讓燕子避冬後返回原生地。

建基圓環位處屏東縣潮州鎮中心，有6條道路匯集而，同時因附近有兩間知名燒冷冰店，因此又稱燒冷冰圓環，平日車流繁忙，假日觀光人潮聚集。

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▲潮州鎮建基路段地面鳥大便，公所出動清潔人員清洗 。（圖／潮州鎮公所提供）

▲潮州鎮建基路段地面鳥大便，公所出動清潔人員清洗 。（圖／潮州鎮公所提供）

潮州鎮公所表示，一般燕子會在3、4月大量出現在全台各處返回繁殖地，也被稱作「春燕」，屏東是候鳥避冬主要過境處，在8月就開始有家燕出沒，目前已是12月，雖不時有冷風過境，但還可見大量家燕棲息，相當反常。

▲潮州鎮建基路段地面鳥大便，公所出動清潔人員清洗 。（圖／潮州鎮公所提供）

▲潮州鎮建基路段地面鳥大便，公所出動清潔人員清洗 。（圖／潮州鎮公所提供）

鎮公所表示，鎮內電線桿與以往相同，並未有增減，但燕子今年棲息電桿卻從去年的北門路、延平路全面遷徙至建基圓環附近，沿路地面滿是燕子的大便，公所雖不定時出動清潔隊在假日前前往清洗，但不過幾天又到處可見。

有的民眾騎機車經過，擔心鳥大便襲擊；有的看到地面上全是鳥大便，不敢停車消費，讓店家苦不堪言。

鎮公所主任祕書王建元對此表示，有上網找各種防制方法，但以強烈手段驅趕，燕子還是飛到別處棲息並傷害到鳥類，公所目前作法就採取清洗策略，等避冬季節過，讓燕子返家原生地。

公所也提醒，燕子在傍晚棲息，避開這段時遭襲擊的機率就會降低；但必要經過棲息路段時，最好快速通過並且不要抬頭，以免「中彈」。

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