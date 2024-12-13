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第三次世界大戰將近！　巴西靈媒預言：非傳統戰場衝突

▲▼巴西靈媒莎樂美（Athos Salome）。（圖／翻攝自Instagram）

▲巴西靈媒莎樂美（Athos Salome）。（圖／翻攝自Instagram）

記者張方瑀／綜合報導

被譽為「諾查丹瑪斯再世」的巴西靈媒莎樂美（Athos Salome）近日透露，第三次世界大戰可能比預想的更早到來，但形式卻和一般人想像的不一樣，「這場戰爭或許更多是一場科技戰，而不是傳統的戰場衝突。」

根據《每日星報》報導，莎樂美因為成功預言英國女王伊莉莎白二世逝世、新冠疫情爆發等，因此被譽為「諾查丹瑪斯再世」。法國占星師諾查丹瑪斯（Nostradamus）出生於1503年，著有預言集《百詩集》，過去因為多次準確預言幾百年後的世界大事而聞名。

莎樂美近日透露，第三次世界大戰可能比預想的更早到來，但形式卻和一般人想像的不一樣，「這場戰爭或許更多是一場科技戰，而不是傳統的戰場衝突，這不僅是人類的戰爭，也是機器的戰爭。」

他提到，俄羅斯對烏克蘭使用Oreshnik超音速導彈，這類的高科技設備，讓戰爭情緒不斷升高。此外，中國與美國之間的冷戰也相當值得關注，「最近雙方互相指控進行網路間諜活動，無疑引發了對可能癱瘓防禦系統、基礎設施等駭客攻擊的擔憂。」

莎樂美說，這種科技系統的崩潰可能會導致「全球合作失效」，尤其南海很可能會成為未來關鍵事件的發生地，甚至可能涉及大規模網路攻擊。

莎樂美預測，俄羅斯正在秘密開發具有核能力的反衛星（ASAT）武器，拒絕了美國、日本加強禁止核武器進入太空的合作條約，「一旦發生攻擊，這些技術連結可能會被操控，從而癱瘓民用和軍事系統，甚至可能引發規模不確定的戰爭。」

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