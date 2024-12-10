　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

盲眼龍婆預言成真？敘利亞殞落　明年「這時間」恐爆世界大戰

▲▼盲眼龍婆。（圖／翻攝維基百科）

▲盲眼龍婆預言明年春天可能爆發第三次世界大戰。（圖／翻攝維基百科）

記者張方瑀／綜合報導

保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）曾預言，「一旦敘利亞殞落，就準備迎接東西方之間的大戰。」如今隨著阿薩德（Bashar al-Assad）政權垮台，她的預言讓人擔心，龍婆的另一個預言，那就是明年春天可能爆發的第三次世界大戰。

根據《每日星報》報導，龍婆曾預言，「一旦敘利亞殞落，就準備迎接東西方之間的大戰。」她預計這場大戰會在春天開始，並警告這將導致西方世界的毀滅，「春天，東方將爆發一場戰爭，這將引發第三次世界大戰。一場東方的戰爭將摧毀西方。」

許多人認為「敘利亞的殞落」與阿薩德政權垮台有關。敘利亞反抗軍11月底發起攻勢後，在8日進入首都大馬士革，阿薩德和家人出逃至俄羅斯尋求庇護，結束阿薩德家族50年的鐵腕統治。

▲▼ 敘利亞反抗軍進入首都大馬士革，民眾歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞反抗軍進入首都大馬士革。（圖／達志影像／美聯社）

克里姆林宮消息人士證實，俄羅斯基於人道主義理由，已提供阿薩德一家庇護。然而，龍婆的另一項預言，也與俄羅斯總統普丁息息相關。

龍婆曾預言，普丁將成為世界之主，「一切將像冰雪般融化，唯有一人不會被觸及—弗拉基米爾的榮耀，俄羅斯的榮耀。」許多人將此解讀為俄羅斯在烏克蘭取得勝利的預兆。

龍婆最著名的預言包括蘇聯解體、車諾比核災、史達林（Stalin）的死亡，還有2004年印度洋海嘯（Indian Ocean Tsunami）的破壞性影響；此外，她最震撼的預言是2001年的911恐怖襲擊「恐怖，恐怖。美國的兄弟將因鋼鳥的襲擊而倒下。狼群在叢林中嚎叫，無辜者的血將如泉湧出。」

不過，龍婆也曾錯誤預測歐洲2017年不復存在、虛擬世界取代現實生活、西伯利亞超級病毒爆發等，這些情況都沒有發生。

她先前還說美國第44任總統將是最後一任，但歐巴馬下台後川普、拜登先後接替上任，因此預言也只能當作參考。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不只桃園！　他在淡水也見「戰車開在路上」
完整時間軸！內湖母女被詐1200萬遭諷：還活著喔　關鍵絕望5
快訊／謝宜容涉霸凌！新北市調查處問話中　晚間移送新北檢複訊
看完周杰倫演唱會！他在角落發現「1機台」　網：都不知有這好康
獨／賴清德、韓國瑜咬耳朵內容曝　確定請韓國瑜代表參加川普就職
送走最後一屆畢業生！特教師林映汝癌逝　享年48歲
LIVE／阿妹唱三天三夜「震動大巨蛋」被訴！　峮峮內衣照曝光
快訊／中共已包圍東部！封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人
獨／台中13警被帶走！　另傳7人到案

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

盲眼龍婆預言成真？敘利亞殞落　明年「這時間」恐爆世界大戰

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

羅志祥聽聞《娛百》傳收攤：很可惜　被拱攻大巨蛋...他笑：沒辦法啦

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

盲眼龍婆預言成真？敘利亞殞落　明年「這時間」恐爆世界大戰

野放「蝠寶」失敗！追蹤器掉落疑遭猛禽捕食

泰100男同志性愛毒趴「驚見台灣人」！　24歲台男嗨玩被逮

內政部：農業發展權入法將讓農地被判死刑

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

在外用餐發現「1景象」超傻眼！他不解嘆：直接把20元丟了

新北U18／黃靖哲首打席點火台東縣搶勝　盼學習陳傑憲廣角型打者

川普不表態保衛台灣！　賴士葆轟：民進黨的希望最終是癡心妄想

衰當人頭帳戶「開庭被羞辱」想不開！律師吐悲劇：法官沒比較好

從小就很省！出社會「月薪7萬」還是不敢花　網有感：好像都會這樣

陸家電巨頭傳裁員3萬人　海信只認「面臨挑戰」批媒體刻意誇張

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

新奇熱門新聞

龍婆預言成真？敘利亞殞落　恐爆世界大戰

女球迷脫光衝球場　眾人袖手旁觀任她跑

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

闖「彰化培元中學」驚見滿滿鬼影　照片曝光網嚇瘋

聖母峰乾屍變地標　每具都有故事

日本唯一破產城市　興衰史一次看

快挑戰唸「紅鯉魚與綠鯉魚與驢」

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

費雯麗穿過　褪色洋裝拍出429萬

嫩媽自拍乳汁狂射鏡子　網：我來

都市傳說：不二家Peko醬嗜人肉？

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

更多熱門

相關新聞

2月前才喊「Yuma很像福原愛」　粉絲預言：無痛離婚

2月前才喊「Yuma很像福原愛」　粉絲預言：無痛離婚

百萬YouTuber夫妻檔Ryu、Yuma驚爆雙重出軌，掀起熱論。就有粉絲9月間留言表示，Yuma感覺很像福原愛，且屬於日本典型女人，喜歡霸道一點的男生，最後兩人應該會離婚。如今這番話被挖出，不少網友直呼，「根本先知。」

Ryu拍影片狂提「Yuma愛上別人」神預言

Ryu拍影片狂提「Yuma愛上別人」神預言

核戰開打14分鐘「300萬人灰飛煙滅」

核戰開打14分鐘「300萬人灰飛煙滅」

預言川普遇刺勝選　他曝可怕後果

預言川普遇刺勝選　他曝可怕後果

核戰72分鐘可奪50億條命、終結人類萬年文明

核戰72分鐘可奪50億條命、終結人類萬年文明

關鍵字：

盲眼龍婆預言第三次世界大戰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共已包圍東部！封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

三陽怒退汽車公會真實導火線曝光

2波變天更強冷氣團降10°C！一天比一天冷

小優、鮪魚傳友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面