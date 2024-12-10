盲眼龍婆預言成真？敘利亞殞落　明年「這時間」恐爆世界大戰

▲盲眼龍婆預言明年春天可能爆發第三次世界大戰。（圖／翻攝維基百科）



記者張方瑀／綜合報導

保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）曾預言，「一旦敘利亞殞落，就準備迎接東西方之間的大戰。」如今隨著阿薩德（Bashar al-Assad）政權垮台，她的預言讓人擔心，龍婆的另一個預言，那就是明年春天可能爆發的第三次世界大戰。

根據《每日星報》報導，龍婆曾預言，「一旦敘利亞殞落，就準備迎接東西方之間的大戰。」她預計這場大戰會在春天開始，並警告這將導致西方世界的毀滅，「春天，東方將爆發一場戰爭，這將引發第三次世界大戰。一場東方的戰爭將摧毀西方。」

許多人認為「敘利亞的殞落」與阿薩德政權垮台有關。敘利亞反抗軍11月底發起攻勢後，在8日進入首都大馬士革，阿薩德和家人出逃至俄羅斯尋求庇護，結束阿薩德家族50年的鐵腕統治。

▲敘利亞反抗軍進入首都大馬士革。（圖／達志影像／美聯社）



克里姆林宮消息人士證實，俄羅斯基於人道主義理由，已提供阿薩德一家庇護。然而，龍婆的另一項預言，也與俄羅斯總統普丁息息相關。

龍婆曾預言，普丁將成為世界之主，「一切將像冰雪般融化，唯有一人不會被觸及—弗拉基米爾的榮耀，俄羅斯的榮耀。」許多人將此解讀為俄羅斯在烏克蘭取得勝利的預兆。

龍婆最著名的預言包括蘇聯解體、車諾比核災、史達林（Stalin）的死亡，還有2004年印度洋海嘯（Indian Ocean Tsunami）的破壞性影響；此外，她最震撼的預言是2001年的911恐怖襲擊「恐怖，恐怖。美國的兄弟將因鋼鳥的襲擊而倒下。狼群在叢林中嚎叫，無辜者的血將如泉湧出。」

不過，龍婆也曾錯誤預測歐洲2017年不復存在、虛擬世界取代現實生活、西伯利亞超級病毒爆發等，這些情況都沒有發生。

她先前還說美國第44任總統將是最後一任，但歐巴馬下台後川普、拜登先後接替上任，因此預言也只能當作參考。