　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

闖紅燈撞機車「二度輾過害2人骨折」影片曝　駕駛：不知撞到人

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區今（13）日凌晨發生重大交通事故，黃姓男子駕駛向朋友借來的凌志UX 250h休旅車在忠勇路、永春南路口闖紅燈，撞上載著15歲徐姓少女的22歲劉姓騎士，甚至將2人當場輾過，造成劉、徐全身多處擦挫傷、骨折，2人送往醫院搶救。黃男肇事逃逸，落網時辯稱「有撞到異物、不知撞到人」，警方偵訊後依肇事逃逸致人受傷罪嫌偵辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲黃男撞到雙載的劉姓騎士、徐姓少女，竟肇事逃逸。（圖／民眾提供）

警方調查，有詐欺前科、目前無業的黃姓男子（22歲），今天凌晨1時57分，開著借來的車，行經台中市南屯區忠勇路與永春路口時，闖紅燈撞上1輛雙載機車，造成劉姓騎士多處骨折，送往台中榮民總醫院治療；徐姓少女多處擦挫傷、骨折，送往中山大學附設醫院治療。劉、徐無生命危險，但黃男肇事逃逸，警方在今天凌晨4時許，在其西屯區租屋處將他逮捕到案。

附近路口監視器顯示，黃男開白色休旅車闖紅燈，撞上騎車雙載的劉、徐，撞擊後再將2人輾過，車身還因此輕微彈跳了一下，未料黃男不但沒有下車查看2人傷勢，竟無視般直接開車走人。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲黃男肇事逃逸回到西屯租屋處被逮，肇事實子的車頭則明顯受損。（圖／民眾提供）

據了解，黃男駕駛的凌志休旅車，是向朋友的莊姓女友借來代步使用，黃男落網時辯稱，有感覺撞到異物，但不知撞到的是人。黃男經酒測無酒駕情事，詳細肇事原因須由警方進一步調查，全案朝肇事逃逸致人受傷罪嫌偵辦，黃男闖紅燈部分，警方將另行製單舉發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
蔡其昌「有可能提前討論第七隊」　曝第二顆蛋最佳地點
只有今天！　超商美式、奶茶「買1送1」開搶
快訊／前縣長帝寶收賄百萬　遭判7年半定讞！
撞狗摔車！　科技廠女上班遭撞死
「逼深蹲、叫下屬自殺不算霸凌」　衛福部長：調查結果很用心
直擊／王美惠怒拔主席台麥克風　議事人員急搶修
快訊／曾豪駒職位公布！　樂天2教練也調動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

防逃廈門有效！前金門縣長李沃士判7年半定讞　今本人簽收傳票

「弟弟要辦戶籍資料」屏東女險被騙2萬　恆春警成功阻詐

車行員工「1人騎2機車」特技上路...超扯畫面曝　結果芭比Q了

前金門縣長帝寶收賄百萬！判7年半定讞　離廈門太近...檢啟動防逃

高雄男當人頭戶甩鍋前女友　秒被打臉「他卡裡面沒錢」

台北警KTV亂抱妹！高雄學弟亮PASS調監視器喬和解　2人下場曝

又是狗兒衝出馬路！騎士摔車滾地全身傷　歐告肇事落跑畫面曝

車手取款前先衝「新北靈廟」拜拜　觀世音不保佑...當場被逮

快訊／國1南下328.4K仁德段3車相撞　自小客車尾爛毀...2人受傷

野狗竄出害摔車被撞死　科技廠女員工上早班喪命...家屬哀傷認屍

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

蔡依林明年春天發行新專輯　喊話：請大家把錢存好！

周杰倫「第3場原定嘉賓曝」　阿Ken揭江蕙二度上台內幕

譚艾珍遭詐畫面曝！領110萬「提紙袋面交車手」　3警衝出勸阻

防逃廈門有效！前金門縣長李沃士判7年半定讞　今本人簽收傳票

「弟弟要辦戶籍資料」屏東女險被騙2萬　恆春警成功阻詐

車行員工「1人騎2機車」特技上路...超扯畫面曝　結果芭比Q了

前金門縣長帝寶收賄百萬！判7年半定讞　離廈門太近...檢啟動防逃

高雄男當人頭戶甩鍋前女友　秒被打臉「他卡裡面沒錢」

台北警KTV亂抱妹！高雄學弟亮PASS調監視器喬和解　2人下場曝

又是狗兒衝出馬路！騎士摔車滾地全身傷　歐告肇事落跑畫面曝

車手取款前先衝「新北靈廟」拜拜　觀世音不保佑...當場被逮

快訊／國1南下328.4K仁德段3車相撞　自小客車尾爛毀...2人受傷

野狗竄出害摔車被撞死　科技廠女員工上早班喪命...家屬哀傷認屍

建案1招拉回自住客　在地：買氣相對「暴衝期」算普通

感謝雷婕熙勇敢生女！孩子爸林柏叡拍《蒼蘭訣》走紅…帶女兒上陸綜

謝宜容退下屬報告「多達45次」！郭正亮：若我被這樣…搥她啊

家長們注意！中國「空氣針」玩具入台　綠議員曝可能造成外傷

金馬影帝市場買菜被叫「市民劉先生」　導演看中劉青雲搭A貨許光漢

防逃廈門有效！前金門縣長李沃士判7年半定讞　今本人簽收傳票

「弟弟要辦戶籍資料」屏東女險被騙2萬　恆春警成功阻詐

蘋果傳明年採自研藍牙和Wi-Fi晶片　由台積電生產

以為當保全很輕鬆！他天天受氣「叫外送被說過太爽」：我只拿3萬多

拜登卸任前再援烏克蘭　5億美元方案含海馬士彈藥

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

社會熱門新聞

女學生遭狼師猥褻　崩潰成「石化人」

快訊／撞雙載機車「二度來回輾」！肇逃惡男落網

揪閨蜜隆乳竟排黑尿　2人洗腎1月還狂掉髮怒告

女科員借警槍玩　槍口平舉影片曝

醉男撞6車1死3傷！　恐怖現場畫面曝

超商噁店員偷拆正妹包裹　用胸貼DIY還錄影片傳給她

陸官生遭控愛情騙子　「多女受害」還有未成年

尾牙後要續攤！46歲酒醉男跌倒「頭撞階梯」亡

淫男花8千「出租女友」凍未條硬上　下場慘了

即／國1南下328.4K仁德段3車相撞2傷

22歲包手男「無照酒駕」釀1死3傷　母看完秒離開

影片曝光！蘆洲成蘆橋「競速追車」撞翻到機車道

即／移民署女科員玩槍嚇壞全場　借她槍的警員處分出爐

野狗竄出害摔車慘死　科技廠女員工上班喪命

更多熱門

相關新聞

Audi「最強跑旅RS Q8」12／20登台

Audi「最強跑旅RS Q8」12／20登台

台灣奧迪近日透過媒體邀約預告，宣布將於今年 (2024) 12 月 20 日正式在台亮相全新小改款 Audi RS Q8，針對外觀、內部細部進行強化，並維持搭載 4.0L V8 雙渦輪動力，RS Q8 可產出達 600 PS 最大馬力

改款「新三菱Outlander」北美預告

改款「新三菱Outlander」北美預告

屏東7旬翁開車連環撞肇逃　1人遭撞不治

屏東7旬翁開車連環撞肇逃　1人遭撞不治

納智捷今年再推「2款中型新休旅」

納智捷今年再推「2款中型新休旅」

高雄機車追撞！2騎士噴飛腦震盪住院

高雄機車追撞！2騎士噴飛腦震盪住院

關鍵字：

交通事故肇事逃逸台中南屯區凌志休旅車輾過骨折

讀者迴響

熱門新聞

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

被林明禎放鳥！　導演酸見鬼後再發聲

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝散步

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」

「吉伊卡哇」1／25降臨愛河

女學生遭狼師猥褻　崩潰成「石化人」

見柯文哲滿頭白髮　王世堅嘆4字

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」

林昱珉「來自台灣的霸氣左投」　美媒揭登大聯盟時間

更多

最夯影音

更多

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面