闖紅燈撞機車「二度輾過害2人骨折」影片曝　駕駛：不知撞到人

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區今（13）日凌晨發生重大交通事故，黃姓男子駕駛向朋友借來的凌志UX 250h休旅車在忠勇路、永春南路口闖紅燈，撞上載著15歲徐姓少女的22歲劉姓騎士，甚至將2人當場輾過，造成劉、徐全身多處擦挫傷、骨折，2人送往醫院搶救。黃男肇事逃逸，落網時辯稱「有撞到異物、不知撞到人」，警方偵訊後依肇事逃逸致人受傷罪嫌偵辦。

▲黃男撞到雙載的劉姓騎士、徐姓少女，竟肇事逃逸。（圖／民眾提供）



警方調查，有詐欺前科、目前無業的黃姓男子（22歲），今天凌晨1時57分，開著借來的車，行經台中市南屯區忠勇路與永春路口時，闖紅燈撞上1輛雙載機車，造成劉姓騎士多處骨折，送往台中榮民總醫院治療；徐姓少女多處擦挫傷、骨折，送往中山大學附設醫院治療。劉、徐無生命危險，但黃男肇事逃逸，警方在今天凌晨4時許，在其西屯區租屋處將他逮捕到案。

附近路口監視器顯示，黃男開白色休旅車闖紅燈，撞上騎車雙載的劉、徐，撞擊後再將2人輾過，車身還因此輕微彈跳了一下，未料黃男不但沒有下車查看2人傷勢，竟無視般直接開車走人。

▲黃男肇事逃逸回到西屯租屋處被逮，肇事實子的車頭則明顯受損。（圖／民眾提供）



據了解，黃男駕駛的凌志休旅車，是向朋友的莊姓女友借來代步使用，黃男落網時辯稱，有感覺撞到異物，但不知撞到的是人。黃男經酒測無酒駕情事，詳細肇事原因須由警方進一步調查，全案朝肇事逃逸致人受傷罪嫌偵辦，黃男闖紅燈部分，警方將另行製單舉發。