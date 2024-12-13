50.4%反對Uber Eats併購foodpanda 　楊瓊瓔：獨大怪獸出現，外送員、店家、消費者三輸

▲ET民調／過半民眾不支持UberEats併購foodpanda 。（圖／ETtoday 民調雲）

記者陳弘修／台北報導

對於外送平台「Uber Eats」計畫併購「foodpanda 台灣外送事業」，國民黨立委楊瓊瓔表示，《ETtoday 民調雲》所進行的最新調查與過去許多研究趨勢相仿，也和她自己遇到的民眾、民意相符，大家對於外送平台的合併案，可以說是戒慎恐懼，不願見到獨大市場的怪獸出現，「如果真的合併，會是外送員分潤、店家抽成與消費者權益三輸，因為最大平台說了算，若要亂搞，沒人有辦法阻止」。

根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，過半民眾(50.4%)不支持Uber Eats與foodpanda合併，支持合併者比例僅為26.3%。同時，有68.5%的民眾認為如果合併後權益會受到影響的對象為「消費者」，排名第二的是外送員（59.2%），其次依序為合作店家（57.9%）、外送平台公司本身及員工（24.3%） 。

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▲國民黨立委楊瓊瓔要公平會好好看看反對Uber Eats併購foodpanda的各項民意與研究 。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔指出，除民眾憂慮獨大市場的怪獸出現，《ETtoday 民調雲》所進行的最新民調也顯示用外送平台的民眾超過4成用Uber Eats、超過5成用foodpanda，這個併購案的獨大現況，還不夠令人警惕嗎？請到現在都還說要重新界定市佔率的公平會，好好看看這份民調。

楊瓊瓔強調，公平會近日宣布從原訂12月19日公布准駁，要延長審查到最晚明年3月21日公布，她也有開記者會質疑，原本公平會審查動作就慢，現又突襲式延長，令人質疑是否要「以拖帶併」、補考補到通過併購？還是因為公平會主委李鎂繼續被提名續任，有人事案的額外考量？

楊瓊瓔進一步指出，由於公平會總共7名委員中，包括主委李鎂、副主委陳志民等4委員的任期，將在明年1月31日到期，9月底時李鎂竟說，若人事案卡關，造成剩下委員人數少恐審查流會、需在時間內裁決的結合案就可以直接過關，「這種說法近乎是綁架人民要通過人事案」，她絕不接受這樣的操作，並嚴正要求公平會應該全力儘速審查，要交代清楚審查進度延遲的原因，如果有刻意拖延等失職，相關人員的責任全部都應追究。

楊瓊瓔強調，她十分注重民眾與外送員的權益，公平會對於合併案審查要以最嚴格態度面對，不能坐視外送平台怪獸產生，除設置對店家抽成佣金的上限等措施，也要和勞動部等相關部會配合，保障外送員的工作權益等，政府未來更要加速「外送人員專法」等法規建制，還全民公平產業環境。