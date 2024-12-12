謝宜容進看守所第1餐吃「滷豬腳+客家小炒」！入住首夜狀況曝光

▲謝宜容昨日傍晚住進看守所，入住首夜心情平靜，對環境沒有太多要求。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

勞動部勞力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪瀆案，11日下午遭收押禁見，並於11日傍晚住進看守所四人房，第一天晚餐吃滷豬腳、客家小炒及青菜，今（12）日早餐是什錦湯麵，她則是心情平靜，對環境沒有太多要求。

新北地檢署表示，謝宜容勞動部北分署任內，發標辦公空間整修工程、視覺設計標案時，對林姓被告任負責人的公司差別待遇，林並於投標時邀其他廠商圍標或借用他人名義投標，以圖利其公司得標，並為謝宜容「量身打造」符合其個人偏好風格之辦公空間。

檢方調查發現，謝宜容還以就業保險基金及就業安定基金經費採購禮品後，將禮品挪用為與公務無關之私人公關送禮之用，而檢方察覺她恐有逃亡之虞而發動搜索，11日向法院聲請羈押獲准。

謝宜容則在11日傍晚住進看守所四人房，預計會有3到4名室友，首夜晚餐是滷豬腳、客家小炒搭配營養均衡的蔬菜與筍片湯，12日早餐則是什錦湯麵，她遭收押後心情平靜，對環境沒有太多要求。

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