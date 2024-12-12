英網紅環島台灣　讚「美景美食」值得更多認識

文／中央社

以英國為根據地的旅遊網紅華森（Karl Watson）9至10月曾在台灣環島旅行逾兩週，體驗自然美景和各色料理小吃。他在近日上傳影音平台YouTube的遊記影片提到，台灣值得更多人一遊。

華森說，相較於東亞、東南亞眾多觀光旅遊目的地，台灣稱不上熱門。然而，經過這一次台灣初體驗，他與其他背包客有相同感想：台灣值得擁有更多外籍旅客。華森注意到，整體而言，台灣各地不常見西方臉孔。

他列舉幾個台灣觀光旅遊優點，包括台灣基礎建設良好，穿梭不同地點旅行很方便，因此一天之內可以安排許多行程。台灣民眾友善、在地消費水準普遍不高，且與泰國、菲律賓等其他區域內國家之間的航班費用也很便宜，是順道一遊的好選擇。

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▲旅遊網紅華森（Karl Watson）。（圖／翻攝TouTube／Karl Watson: Travel Documentaries）

華森是在駐英國代表處的支持下完成台灣行與影片拍攝。不過，他在影片結尾強調，台灣方面完全不干涉、也不控制他的行程規劃和內容呈現，觀眾因此能看到他最真實的經歷，並瞭解一般人可以如何在台灣自助旅行、可能會遇到什麼狀況。

華森9月下旬出發，大約10月中旬離開台灣。按原規劃，他應更早結束台灣行，但遇颱風「山陀兒」來襲，他決定延後離台，卻也因此幸運目睹台北101大樓首次在雙十節施放煙火。

在台期間，華森善用捷運、巴士、火車等大眾交通工具，並租用單車、機車，造訪台北市區及位於近郊的北投和陽明山國家公園；新北市的九份、平溪和十分；南投日月潭、嘉義阿里山；高雄的壽山、旗津、駁二藝術特區，以及全台最大彩繪社區衛武「迷迷村」；屏東墾丁、萬里桐；台東都蘭、花蓮玉里，以及花東縱谷、玉山國家公園的瓦拉米步道等。

華森在多地健行，自然呈現台灣的山光水色；在夜市、餐館等地品嚐小吃時，也真實呈現對某些食物的「疑惑」。

偏「紀錄片」的製作風格同時展現在他與其他外籍背包客和台灣民眾的自然互動。華森並動用無人機，拍攝台灣山區美景。他也記錄在萬里桐潛水所見海底風光。

在高雄，華森不僅見證颱風威力造成的影響，也在壽山撞見大群獼猴，其中一隻曾向他直衝而來，被他形容為「頗具侵略性」。

華森在YouTube的個人頻道Karl Watson: Travel Documentaries有近33萬人訂閱，關於台灣的影片已吸引約13萬人次觀看、440則留言。