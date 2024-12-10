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急了？怕了！尹錫悅正積極「尋找律師」　韓媒爆料：他在準備脫身

▲▼南韓總統尹錫悅9月底民調支持度下滑至24%，再度維持新低。（圖／CFP）

▲法律界爆料，南韓總統尹錫悅如今正急著找辯護律師。（資料照／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日突然發布戒嚴，派遣軍隊強闖國會、中選會，企圖透過逮捕國會議員達成政治目的，明顯違憲、違法。對此，南韓檢方、高位公職者犯罪搜查處（公搜處）今（10）日接連向法院聲請羈押前國防部長金龍顯。為此，尹錫悅正在設法尋找辯護律師，積極設法脫身，防止步上前總統朴槿惠的後塵。

根據韓媒《中央日報》，法律界人士10日透露，南韓總統辦公室關係人士已經向律師A某提議，要求A某能夠接下尹錫悅法律代理人（辯護律師）一職，在未來的司法攻防上為尹錫悅辯護。A某其實是尹錫悅的心腹，當尹錫悅的妻子金建希爆發收受名牌包案時，A某曾經為其辯護。

不過，如今尹錫悅有如「泥菩薩過江」，對於是否該接下辯護律師一職，其實A某面有難色。對此，尹錫悅方面正在思考備胎方案，目前正試圖接洽首爾市瑞草區某間頗具規模的律師事務所。

▲▼尹錫悅12日前往大邱拜訪前總統朴槿惠，邀請朴槿惠出席總統就職典禮。（圖／路透社）

▲尹錫悅擔憂步上2016年朴槿惠遭到彈劾、強制搜索的後塵。（圖／路透）

據悉，公搜處以涉嫌內亂罪等嫌疑，針對尹錫悅向法務部聲請限制出境，而法務部昨（9）日予以批准，使尹錫悅成為南韓憲政史上首位遭到限制出境的現任總統。

報導指出，隨著檢方、警方、公搜處加快腳步偵辦尹錫悅與金龍顯等人主導戒嚴所涉及的內亂罪，如今南韓總統辦公室內部相當擔憂，不久之後尹錫悅可能將步上朴槿惠2016年時的後塵，包括總統辦公室、官邸都會遭到強制扣押搜索。

▲▼尹錫悅,南韓總統官邸,尹錫悅將外交部長官邸改建為總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅位於首爾市龍山區的總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

自從戒嚴之亂結束後，南韓國會通過內亂特檢法、推動金建希特檢法、再次發議尹錫悅總統彈劾訴追案、推動彈劾國務總理韓悳洙、立案嫌疑人、限制出境、研擬是否緊急逮捕，不過目前南韓總統辦公室依舊「保持沉默」，並未發表任何立場。

報導分析，搜索機關未來將會傳喚尹錫悅出席接受調查，一旦尹錫悅選擇不予以回應，則法院可能將會發布逮捕令狀。

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