黎元停車場改建殯葬大樓「執行困難」　殯葬處：另擇地點興建

▲台北市懷愛館附近的黎元停車場，因北市府評估是否蓋禮儀大樓，造成當地居民反彈。（圖／台北市議員曾獻瑩辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

位於北市大安區的黎元停車場，一度傳出該地將改建為禮儀業者大樓，引發在地居民反彈。殯葬處今（10日）表示，經委託專業廠商進行可行性評估後，考量未來業者大樓興建將造成辛亥路及當地周邊交通壅塞、毗鄰住宅區及居民公共設施訴求等因素，「評估尚難執行，將另擇適當地點評估興建」。

殯葬處依台北市議會綜合決議辦理黎元停車場改建業者大樓可行性評估，並於113年7月29日及9月10日分別辦理業者及民眾場說明會，瞭解業者及在地居民需求與建議，讓可行性評估更為周全。

經綜合評估，殯葬處說，業者大樓雖設有地下停車場因應增加的停車需求，但考量停車格數量無法滿足實際要求，恐導致辛亥路及周邊交通尖峰時刻更加壅塞可能。

此外，社區居民對於公共設施及禮儀業者於大樓內提供豎靈，兩者需求有功能及心理上的矛盾，無論是蓋一棟或是將圖書館、區民活動中心等獨立興建，居民都有可能因為過於鄰近殯葬相關行為而影響了圖書館及區民活動中心的使用意願，且一定比例公共設施，會讓業者所需空間不足，無法完全吸納北市業者進駐，全案經評估「尚難執行」。

殯葬處表示，考量未來死亡人數持續上升趨勢，為滿足北市市民治喪需求，禮儀服務業者大樓興建仍有其必要性，將會持續評估其他地點興建的可能。