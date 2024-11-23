二殯每年火化2萬遺體居全國之冠　北市擬增火化爐滿足需求

▲台北市立第二殯儀館（懷愛館）年火化量居全國之冠。（圖／台北市民政局提供）



記者陳家祥／台北報導

根據台北市殯葬處統計，第二殯儀館（懷愛館）每年火化2萬具遺體，數量居全國之冠，考量未來將邁入超高齡化社會，評估研議在現有14座火化爐外，再增設；但議員擔心，龐大火化量帶來空污問題。殯葬處表示，目前採2座火化爐搭配1套空污防制設備，未來將往1座搭配1套方式進行，增加空污防治效果。

國民黨台北市議員曾獻瑩質詢時指出，台北市第二殯儀館位於人口密集區旁，近年火化量逐年提升，詢問火化爐數量是否足夠？如果要增加火化爐，一定要注意空污設備等後續規劃。

議員游淑慧也提到，台北市的火化量中，有近3成來自新北市；目前台北市民火化費用2000元、外縣市6000元，建議可以進一步擴大價差，減少外縣市來台北市火化的量。游淑慧說，這不是台北市自私，市民離殯葬設施太近，在心理、生活上都有困擾。

針對議員質疑，北市殯葬處表示，懷愛館火化場配有14座火化爐及7套空污設備，均進行定期保養以確保最佳運作效率。為進一步提昇設備品質，殯葬處正辦理火化爐汰換工程，計畫於113至114年完成8座火化爐汰換、115年至117年再汰換6座，有效提升火化處理量與運作效率。

殯葬處說，懷愛館因地近新北市永和、新店及深坑等，又因禮廳充足、設施新穎及完善服務，成為雙北市民治喪首選，服務外縣市亡者比例高達3成，致懷愛館火化場111及112年全年度火化量位居全國之冠。為因應未來需求，殯葬處刻正評估未來火化需求及所需火化設備，以滿足未來市民治喪需求。

另外，為確保火化場排放符合標準，殯葬處表示，除了會配合環保局進行抽測外，亦委託專業廠商定期檢測全套空污設備，檢測結果均顯示各項排放符合標準，確實保障周邊環境生態及居民健康。

而為優化火化爐空污防制效能，殯葬處在詢問廠商後，正規劃由現行的「2座火化爐搭配1套空污防制設備」的設置，進一步調整為「1座火化爐搭配1套空污設備」的方案，新設備有體積小等優勢，能提升廢氣處理效率與排放品質。