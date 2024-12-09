衛生局公文曝　她FB留言竟遭列「違反醫德」4罪

▲小港醫院（圖）隸屬高雄市立醫院體系，2018年起委託高醫大董事會經營，肩負南高雄急重症醫療與照顧弱勢重責。（翻攝Google Maps）



圖文／鏡週刊

高雄市衛生局遭爆濫發公文拔官爭議！根據吹哨者向本刊提供的公文，高雄市衛生局10月17日中午12時28分去函小港醫、高醫大及高醫大董事會，指小港醫院副院長馮明珠在衛生局官員臉書的留言，「言行不適任副院長」，要求「文到7日內解除職務」。

衛生局公文援引《醫療法》第99條「醫德之促進」規定，洋洋灑灑列了4大點，指馮明珠已「構成醫德促進之妨礙」。衛生局認為，馮的言行不僅代表個人，更關係小港醫院形象和聲譽，留言提及「您是『官』」等語，暗示市立醫院內部與地方主管機關存有衝突，不僅容易引發市民誤解，損害市立小港醫院聲譽，足使市民質疑小港醫院是否能在地方主管機關治理過程中，提供公平且高品質的醫療服務。

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▲馮明珠私下告訴友人，衛生局會發文撤回，表示這一件事情錯了，並稱「白紙黑字，讓我們可以告到監察院」。（翻攝馮明珠臉書）

其次，衛生局認為馮留言稱「開罰到誇張，法律法條原來不是我們知道的這樣」，無異表示高醫大欠缺執行醫療管理的法遵意識，且無能應對主管機關相關法遵要求，已使市民對高醫大的管理能力和專業素質存疑，損害高醫大聲譽，馮身為醫院高階主管，其言論使管理團隊捲入負面輿論評價，嚴重影響醫學院校之專業形象和聲譽。

此外，馮意圖引導輿論將「官」與醫療專業人員區分，刻意形成醫療機構與主管機關對立，不僅削弱小港醫院內部對主管機關治理的配合度，甚至影響與醫療機構彼此間合作關係，進而妨礙整體醫療系統運作效率。最後，衛生局指馮的言辭過度泛情緒化、缺乏客觀事實基礎，已違反醫德促進應有之謙遜態度，並悖於專業反思之基本原則。

不料，拔官的公文發出還不到12小時，當天深夜11時40分，衛生局又由局長黃志中署名去函小港醫、高醫大及高醫大董事會，表示要撤回前述公文，除稱「依據林智鴻議員轉知其意旨辦理」，另指「審酌其係基於朋友間互動，酌情撤回旨揭函文；惟考量市立醫院行政一體，請注意醫療法及醫療行政規範，以免類似情形發生。」



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