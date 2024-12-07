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60歲南州火車站大變身！300鄉民共創「110艘王船」迎接旅人

▲▼「南州．幸福王船」共創裝置藝術展即日起至12月31日期間限定展出。（圖／記者林育綾攝）

▲「南州．幸福王船」共創裝置藝術展即日起至12月31日期間限定展出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／屏東報導

屏東南州適逢三年一科的「迎王船」重要文化，今年除了傳統祭典巡街，也將60多歲的南州火車站重新妝點，集結14個村落、300位鄉親，一起共創110艘乘載記憶的幸福王船，在火車站迎接村民和旅人，「南州．幸福王船」共創裝置藝術展即日起至12月31日期間限定展出。

▲▼2014年第21科（60周年）南州迎王船平安祭典。（圖／記者林育綾攝）

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▲2014年第21科（60周年）南州迎王船平安祭典。（圖／記者林育綾攝）

「迎王船」是台灣重要文化祭儀，著名的有東港、南州、小琉球，而南州是唯一不臨海的鄉鎮，凝聚在地鄉親的情感與生活，更是別具意義。古早時期，人民透過祭典掃蕩瘟疫、驅除惡靈，如今轉為保佑平安、祈福傳承。

▲▼「南州．幸福王船」共創裝置藝術展即日起至12月31日期間限定展出。（圖／記者林育綾攝）

▲「南州．幸福王船」共創裝置藝術展，在南州火車站迎接村民和旅人。（圖／記者林育綾攝）

今（2024）年適逢第21科（60周年）南州迎王平安祭典，台灣好基金會、聯發科技教育基金會、南州鄉公所，共同發起「南州．幸福王船」共創計畫。邀請永續設計師韓世國擔任設計統籌，染織工藝師林潔怡參與，以「永續南州．文化傳承」為主軸，跟14個村落、300位鄉親學子一起創作。

▲▼「南州．幸福王船」共創裝置藝術展即日起至12月31日期間限定展出。（圖／記者林育綾攝）

▲「南州．幸福王船」計劃走進了3所國小、1所國中、車站、農場、農會、市場、公司、社區關懷據點等。（圖／記者林育綾攝）

該計劃走進了3所國小、1所國中、車站、農場、農會、市場、公司、社區關懷據點等，舉辦了近20場絹印工作坊，孩子與鄉親們用自己雙眼看見南州的美，再用自己的雙手絹印豐富的南州景、物，組成「110艘乘載記憶的幸福王船」，在60多歲的南州車站大廳展出，除了迎接到訪南州的旅人，也祝願國泰民安。

▲▼「南州．幸福王船」共創裝置藝術展即日起至12月31日期間限定展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼集結14個村落、300位鄉親，一起共創110艘乘載記憶的幸福王船。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「南州．幸福王船」共創裝置藝術展即日起至12月31日期間限定展出。（圖／記者林育綾攝）

鄉長劉美吟提到，南州是擁有豐富農風情的小鎮，這裡的物產如香蕉、蓮霧、苦瓜苗，產量與品質都是全台首屈一指，希望藉由這次「南州．幸福王船」共創計畫，讓到南州的旅人們，都能感受在地的熱情與活力。

永續設計師韓世國，曾多次隨台灣好基金會造訪南州，此次選用寶特瓶回收環保布料，結合植物染、竹工藝、絹印等多元工藝文化，透過鄉親的雙手絹印，注入祈願信念，將善意與共好的精神具體呈現。

韓世國也強調，這次的設計除落實環保永續，與在地鄉親們一同創作、完成作品，反而是最重要的部分，希望由設計師點起火苗，並藉由大家的雙手完成一艘艘王船的過程，讓幸福延續下去。

▲▼「南州．幸福王船」共創裝置藝術展即日起至12月31日期間限定展出。（圖／記者林育綾攝）

▲展覽期間也有限定紀念章。（圖／記者林育綾攝）

「南州．幸福王船」共創藝術裝置，選在60多歲的南州車站展出，乘載南州生活傳承，這裡早年因製糖產業，高度仰賴鐵路運輸，也是少數仍保留早期「島式月台」的火車站。今年底南州車站也將配合台鐵南迴鐵路沿線車站美學與功能提升計畫改造，60多歲的南州車站也將換上新裝。

因此「南州．幸福王船」共創藝術裝置展，即日起至12月31日在南州火車站展出，也成為第21科南州迎王、車站一甲子的最美記憶。

▼「南州．幸福王船」共創裝置藝術展，在南州火車站展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「南州．幸福王船」共創裝置藝術展即日起至12月31日期間限定展出。（圖／記者林育綾攝）

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