法國政壇陷危機！馬克宏堅不言退　未來幾天內任命新總理

▲ 法國總統馬克宏。（圖／路透）

文／中央社

在法國國會推翻總理巴尼耶的政府後，總統馬克宏今天宣布未來幾天內將任命新總理，屆時新人的首要任務就是讓國會通過2025年預算。面對批評聲浪，馬克宏仍堅持自己會做滿任期。

路透社報導，保守派老將巴尼耶（Michel Barnier）推出的財政計畫導致他的政府被國會推翻。巴尼耶今天請辭後，成為法國近代史上任期最短的總理，獲任命3個月後就下台。

馬克宏（Emmanuel Macron）今天對全國發表電視轉播演說時表示，他會在「未來幾天內」任命巴尼耶的接班人，新人的「首要任務將是預算」。

馬克宏為阻止極右派勢力推進，提前在今年夏天舉行國會選舉，卻弄巧成拙未能產生決定性結果，國會變得更加分裂。但他駁斥自己應該為這場政治危機負責的說法。

代表中間派政黨的馬克宏說，是極右派及左翼政黨聯手推翻巴尼耶，製造「混亂」。

馬克宏勢力已被這場危機削弱，但他抗拒部分在野黨人士叫他下台的要求，重申自己會做滿至2027年5月結束的任期。他說，「你們授權給我5年，我會履行職權至最後一刻。」

與此同時，馬克宏已要求巴尼耶及其政府留下來擔負看守職責，直到新政府成形為止。（譯者：楊昭彥）