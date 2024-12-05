花蓮人狂收64次地震國家警報　氣象署曝縣市排行「彰化竟拿第3」

▲近一年來收到國家級警報最多縣市的排行榜。（圖／翻攝報地震 - 中央氣象署臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今年0403發生芮氏規模7.2強震，嘉義、台南等中南部近日地震也頻傳。中央氣象署統計發現，花蓮縣不意外成為今年收到最多國家級警報的縣市，第3名則是彰化縣、台東縣排第5名，提醒民眾時刻保持防震意識，做好防災準備。

氣象署臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」公布，2023年11月14日至今年11月13日發布地震國家級警報收最多的縣市，第一名花蓮縣共計64次，其次是宜蘭縣共計23次，彰化縣排第3名共計9次。

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第4名至第10名，依序為雲林縣、嘉義縣各7次，台中市、南投縣、嘉義市、台南市及台東縣各6次，新竹縣共計5次，台北市4次，新北市及苗栗縣各3次，新竹市2次、桃園市1次。其餘縣市則沒發布國家級警報。

氣象署指出，今年台灣發生了繼921大地震後規模最大的0403地震，能量釋放量逾年平均5倍，嘉義、台南的斷層也不安分，時時傳來地震消息。今年規模5.5以上的地震目前已超過35起，創近14年的新高。

氣象署提醒，需要時刻保持地震防災意識，做好防災準備，各個地區都不能掉以輕心。

目前地震國家警報發布條件，包括預估地震規模5.0以上，且縣市預估震度達4級以上，氣象署在今年9月1日起新增預估地震規模6.5以上，且縣市預估震度達3級以上也會發送。