全球百大旅遊城市出爐！亞洲僅2地擠進前10　巴黎連4年蟬聯第一

▲法國巴黎獲選為全球最具吸引力的城市。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

2024年對巴黎來說是重要的一年，除了成功舉辦夏季奧運會、巴黎聖母院重新開放外，這座城市再次在歐睿國際（Euromonitor International）發布的《全球百大旅遊城市》報告中位居榜首，連續4次成為全球最具吸引力的城市。

根據報告，今年有超過7000萬名遊客造訪巴黎，這座城市以其卓越的旅遊政策和完善的基礎設施，成為全球旅遊的首選目的地，而巴黎在旅遊、可持續性、經濟表現、健康及安全等多項標準中均表現出色，使其在排名中遙遙領先。

歐洲其他城市也在前10名中佔有重要地位，其中包括了排名第二的馬德里、第四的羅馬，以及第五的米蘭。阿姆斯特丹和巴塞隆納分居第七和第十，倫敦則從去年的第十名降至第十三名，未能在旅遊政策及健康安全等方面進入前十名。

除此之外，亞太地區的表現也相當亮眼。東京是亞太地區排名最高的城市，位居第三，而雪梨和新加坡則分別位於第八和第九名。報導稱，日圓匯率創下新低，使東京成為全球商務和休閒旅遊的熱門選擇，2024年更是吸引了近1300萬國際旅客，超越疫情前的水準。

美洲地區方面，排名第六的紐約是唯一進入前十名的美國城市，展現了其在國際和國內旅遊需求中的強大吸引力。

CNN指出，各國在迎接龐大的遊客之際，過度旅遊問題也成為了全球旅遊業的重要挑戰。為應對遊客過剩，許多城市採取措施，包括實施旅遊稅、限制參觀時間，以及對短租平台如Airbnb進行規範，義大利近日就禁止遊客在Airbnb平台上自助入住，以應對2025年梵蒂岡聖禧年可能帶來的遊客高峰。