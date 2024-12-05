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藍委提罷免門檻改「同意票超過當選票」　中選會：世界絕無僅有

▲▼中選會主委李進勇列席立法院內政委員會。（圖／記者李毓康攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會5日再審《選罷法》修正草案。針對立委提案修法，規定罷免案通過門檻改為「同意票數超過被罷免人當選得票數」，中選會主委李進勇表示，世界各國罷免制度及通過門檻不盡相同，上開修正規定在全球並無先例，如果通過修法，台灣會在全世界創下獨一無二的罷免制度，允宜審慎。

藍營雙修《選罷法》，當中國民黨立委許宇甄所提案，要求連署要附身分證雙面影本、發證日期的版本，已逕付二讀，而這回內政委員會要審的是有關罷免門檻調整，根據許宇甄的提議版本，罷免通過門檻除維持現行有效同意票數多於不同意票數，且新增須超過被罷免人當選時之得票數之規定，而就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。

李進勇表示，從選舉投票到罷免投票中間可能經過1年半以上的時間，期間民意有變化、人與事亦可能有所改變，若用1年半以前的民意否定當下的民意未盡合理，各項制度之調整，允宜深思並就現行實務有無窒礙難行併酌。

李進勇強調，現行罷免門檻並無窒礙難行之處，且台灣各種公職選舉與罷免的投票率、候選人人數及當選席次等基礎皆有不同，若一律修正為罷免同意票數應高於當選得票數的立論有欠允當。

李進勇進一步指出，各種公職人員選舉因選舉制度（如單一選區或複數選區有別）、各選舉區應選名額（除單一選區外，複數選區的應選名額在2名以上甚或5名者以上皆有之）、選舉人數及選舉區規模暨投票率等，均有所不同，自然影響當選票數高低，且各被罷免人當選得票數亦各有不同，將致各被罷免人罷免案投票通過門檻不同。

不僅如此，因民意基礎改變、罷免投票率又未必與選舉投票率相同，在被罷免人當選時投票率與罷免案投票率並不相同的條件下，若規定同意票數須超過被罷免人當選得票數，是否允當，仍有待社會各界凝聚共識。

李進勇重申，罷免制度設計應兼顧憲法所定民主原則並取得社會共識，建議相關修法仍宜廣泛蒐集國內外經驗與相關制度，透過社會對話整合多元不同意見，自不宜任意獨創全球絕無僅有之制度。

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