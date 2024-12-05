桃園阿北「房屋裝潢」要領140萬　警與行員聯手攔阻投資詐騙

▲張姓男子遭網路投資股票詐騙前往銀行匯款。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園八德區一名46歲張姓男子被投資股票群組詐騙，前往銀行匯款140萬元，詐團還教導以房屋裝潢費用來欺瞒行員與警方詢問，但行員查覺異狀通報警方到場，員警耐心詢問並向張男借手機查看與廠商對話訊息，發現對話內容提及股票投資，員警提醒張男社群網站上的一頁式廣告充滿詐騙風險，最終在警方及行員耐心解說後張男才取消匯款。

▲警方獲報前往，並勸說此為假投資真詐騙，終讓張男放棄匯款。（圖／八德警分局提供）

張姓男子昨日上午9時至八德區金和路上銀行要取款140萬元，稱是要給廠商付裝潢費用，經行員關懷詢問發覺有異，通報警方前來攔阻。八德分局四維派出所巡佐高慶賢、警員莊雅淑到場詢問。

張男謊稱最近家裡在裝修，要取款給廠商，在行員關懷詢問下，張男支吾其詞，員警也耐心詢問，跟張男借手機查看與廠商對話訊息，發現對話內容提及股票投資，張男才說出是從社群網站上看到財經交流課程，隨即加入LINE投資群組，並在對方的要求下，準備取款交付對方，員警提醒張男疑似遭受詐騙，社群網站上的一頁式廣告充滿詐騙風險，最終在警方及行員耐心解說後張男才取消匯款。