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瓊瑤出道作《窗外》捧紅林青霞　70部作品風靡文壇和影視圈

▲▼瓊瑤 。（圖／記者李欣容攝）

▲知名作家瓊瑤結束戲劇化的一生。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

女作家瓊瑤今（4）日在淡水住處過世，享壽86歲。她擁有橫跨出版與影視界長達70年的輝煌成就，共出版超過70部作品，多數都被改編為電影或電視劇，成為台灣改編次數最多的作家。25歲時，她出版首部小說《窗外》，一問世即成為百萬暢銷書，使瓊瑤一舉成名，改編電影也捧紅了影后林青霞。

瓊瑤本名陳喆，1938年生於中國四川省成都市，從小就接受古典文學洗禮，父親陳致平曾任國立台灣師範大學國文系教授，母親袁行恕曾任龍頭高中建國中學的國文老師，瓊瑤的姨媽袁靜也是知名作家，就連享譽華人世界的武俠小說作家金庸也是瓊瑤的遠親，在這樣的家世背景下，孕育出瓊瑤深厚的文學基礎。

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瓊瑤是家中長女，有兩個弟弟、一個妹妹，與大弟陳玨（音同決）是龍鳳胎。瓊瑤曾在自傳中提及，她和弟弟因為是龍鳳胎，父親決定用雙並的字命名，因此她被名為「喆」，弟弟取名為「玨」，還分別取了「鳳凰」、「麒麟」的乳名。

瓊瑤從台北第二女中（現為中山女高）畢業後，因大學聯考失利，並未繼續升學，21歲就選擇婚姻，儘管第一段並不愉快，卻也開展她的寫作之路，25歲正式出道迄今，創作生涯超過半世紀，而支撐她不斷創作的動力，正是她小說筆下最常描繪的「愛」。

寫了70部作品的瓊瑤，自己的愛情故事也段段刻骨銘心。瓊瑤就讀台北第二女中時，和校內年長她25歲、已婚喪偶的國文老師發生師生戀，因受不了社會輿論、同學議論，母親也想盡辦法阻撓，這段愛得又深又痛的初戀成為瓊瑤第一本小說《窗外》的內容。瓊瑤曾說：「看過《窗外》一書的人，一定能瞭解我這段初戀的經過，和它帶給我的傷痛。」

瓊瑤21歲那年，認識了27歲的第一任丈夫慶筠，兩人因為喜歡文學寫作而相交，從認識到結婚只有7個月，但婚後因為經濟問題爭吵不斷，瓊瑤在婚姻出現問題時，瘋狂投入寫作，也因為第一本作品《窗外》一炮而紅，讓丈夫倍感壓力，最後終以離婚收場。

《窗外》一書不但改變了瓊瑤的命運，也讓平鑫濤創辦的《皇冠》雜誌因連載《窗外》走出慘淡經營的困境，「瓊瑤作品，皇冠出版」幾乎成為當時的票房保證，此書也種下兩人的情愫。離婚後的瓊瑤與已婚的平鑫濤，發生婚外情，瓊瑤成了第三者，兩人相愛十多年後，終於在1979年、瓊瑤41歲那年兩人結為夫妻。

瓊瑤也跨足戲劇，堪稱是「巨星的搖籃」，劇中盡是俊男美女的組合，許多明星都是因為飾演瓊瑤筆下的男女主角成名，如70年代眾所皆知的「二秦二林」，包括秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌；80年代的劉雪華、劉德凱、俞小凡、馬景濤、林瑞陽、徐乃麟；90年代則有趙薇、林心如、蘇有朋；近年則力捧大陸新生代女星秦嵐、張嘉倪、李晟。

除了戲劇本身外，瓊瑤的電影或電視主題曲也讓人津津樂道，主題曲都是針對戲劇量身打造，均由瓊瑤填詞，也因此捧紅不少歌手，像是已故知名歌手鳳飛飛演唱的《我是一片雲》就紅透半邊天，也捧紅了高凌風、李碧華、李翊君等歌手。

瓊瑤生前從不避諱談生死，她曾對已逝丈夫、皇冠文化集團創辦人平鑫濤說「但願，我生時有如火花，死時有如雪花」，也就是：「活一天，就要維持熾熱的心。死的時候，要保持沒被污染的靈魂，像雪花般飄然落地，化為塵土。這樣的人生，就是我要的人生。」

瓊瑤與平鑫濤夫妻鶼鰈情深，原本創作不斷的瓊瑤，2008年因平鑫濤動了心臟手術，瓊瑤決定暫時封筆、全心照顧丈夫。當時的瓊瑤曾說：「我的生活裡，沒有小說、戲劇，只有醫生、醫院、營養師，和他（指平鑫濤）的體重。」直到平鑫濤康復，封筆近兩年的瓊瑤，才又重拾寫作。平鑫濤於2019年6月因病過世，享壽91歲。

瓊瑤曾在自傳中說：「我一生中，坎坷的歲月實在不少，痛楚的體驗也深，我能化險為夷，完全靠我自己的迷信，迷信人間有『愛』就是最大的原因。」

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