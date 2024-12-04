緊急戒嚴！韓入口網站NAVER一度癱瘓　Telegram因1原因用戶激增

▲ 尹錫悅3日晚間突宣布戒嚴，掀起民眾湧入註冊加密通訊軟體Telegram。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

韓國總統尹錫悅於12月3日深夜宣布戒嚴令，引發全國震盪，消息傳開後，社群平台和即時通訊軟體隨即掀起廣泛討論。韓國入口網站NAVER因流量激增一度癱瘓。此外，大量韓國人憂心資訊遭控管，轉往註冊伺服器位於海外的加密通訊軟體Telegram，短時間內用戶數急速增加。

韓國宣布戒嚴後，相關討論在社群平台炸開。不僅通訊軟體KakaoTalk出現多個與戒嚴相關的公開聊天室，使用「戒嚴」、「尹錫悅」等標籤進行熱烈討論，社群媒體X（舊Twitter）上關於「戒嚴令」的討論量更突破百萬則，相關關鍵字如「國會議員」「我們的國家」和「假新聞」等也進入實時熱門榜。此外，Google的搜尋趨勢顯示，「戒嚴令」持續高居熱搜第一名。

許多韓國人擔憂未來資訊可能遭控管，紛紛轉往使用伺服器位於海外的加密通訊軟體Telegram，。他們認為，在特殊情況下，Telegram能確保與家人和朋友的聯繫穩定，社群中也湧現大量「註冊Telegram」「提前建立群組」的討論，使Telegram的用戶數在昨日迅速激增。

此外，韓國主要入口網站NAVER昨晚因宣布戒嚴後大量用戶湧入查詢和討論相關資訊，導致社群留言和新聞評論功能一度無法正常運行。目前，NAVER已全面恢復服務。對於有民眾質疑當機與政府戒嚴令有關，NAVER則澄清，這僅是流量暴增導致的技術性問題。

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