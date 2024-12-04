　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緊急戒嚴！韓入口網站NAVER一度癱瘓　Telegram因1原因用戶激增

韓國總統尹錫悅3日晚間突宣布戒嚴，掀起民眾湧入註冊加密通訊軟體Telegram。（示意圖，取自Pexels）

▲ 尹錫悅3日晚間突宣布戒嚴，掀起民眾湧入註冊加密通訊軟體Telegram。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

韓國總統尹錫悅於12月3日深夜宣布戒嚴令，引發全國震盪，消息傳開後，社群平台和即時通訊軟體隨即掀起廣泛討論。韓國入口網站NAVER因流量激增一度癱瘓。此外，大量韓國人憂心資訊遭控管，轉往註冊伺服器位於海外的加密通訊軟體Telegram，短時間內用戶數急速增加。

韓國宣布戒嚴後，相關討論在社群平台炸開。不僅通訊軟體KakaoTalk出現多個與戒嚴相關的公開聊天室，使用「戒嚴」、「尹錫悅」等標籤進行熱烈討論，社群媒體X（舊Twitter）上關於「戒嚴令」的討論量更突破百萬則，相關關鍵字如「國會議員」「我們的國家」和「假新聞」等也進入實時熱門榜。此外，Google的搜尋趨勢顯示，「戒嚴令」持續高居熱搜第一名。

許多韓國人擔憂未來資訊可能遭控管，紛紛轉往使用伺服器位於海外的加密通訊軟體Telegram，。他們認為，在特殊情況下，Telegram能確保與家人和朋友的聯繫穩定，社群中也湧現大量「註冊Telegram」「提前建立群組」的討論，使Telegram的用戶數在昨日迅速激增。

此外，韓國主要入口網站NAVER昨晚因宣布戒嚴後大量用戶湧入查詢和討論相關資訊，導致社群留言和新聞評論功能一度無法正常運行。目前，NAVER已全面恢復服務。對於有民眾質疑當機與政府戒嚴令有關，NAVER則澄清，這僅是流量暴增導致的技術性問題。

更多鏡週刊報導
【最短命戒嚴】「戒嚴如性侵連念頭都不該有」　媒體人批民進黨不道歉還惱羞
【最短命戒嚴】尹錫悅政治生命玩完！南韓國會大團結要彈劾告內亂罪　執政黨逼宮究責
【最短命戒嚴】「路上不時聽到尖叫聲」　南韓人民焦慮直喊：還以為發生戰爭

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／瓊瑤離世　最後聲明公布
瓊瑤最後公開露面！「我怎麼活過來的」泛淚現身小巨蛋：一生值得
快訊／瓊瑤淡水輕生亡　媳婦電話響4聲就掛斷
快訊／瓊瑤淡水家中輕生亡
南韓「6hrs戒嚴」陷混亂！直擊小港機場擠滿人　旅客沒在怕照
日籍同窗將當古林睿煬翻譯！見證同學開轟感動落淚
藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進罵：水準最低立委就你
46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爬上「西班牙最高橋樑」拍片墜亡！　英網紅摔下64樓高喪命

尹錫悅命運早有預言！6大事「與朴槿惠」驚人相似　恐同淪彈劾下場

「黃小玉」價格探低　美國糧食大廠嘉吉將裁5%影響8千人

受南韓尹錫悅戒嚴影響　前日相菅義偉宣布「取消訪韓」！

日本東京都府計畫開放員工「周休三日」！　目標2025年4月上路

緊急戒嚴！韓入口網站NAVER一度癱瘓　Telegram因1原因用戶激增

民主化後首次！南韓戒嚴史一文掌握　1948年立國以來共16次

快訊／南韓在野6政黨　向國會提「彈劾尹錫悅」案！最快後天表決

南韓戒嚴風波　瑞典總理宣布暫緩訪韓

南韓戒嚴部隊闖國會卻很克制　韓媒揭秘：尹錫悅疑做錯1事失軍心

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

爬上「西班牙最高橋樑」拍片墜亡！　英網紅摔下64樓高喪命

尹錫悅命運早有預言！6大事「與朴槿惠」驚人相似　恐同淪彈劾下場

「黃小玉」價格探低　美國糧食大廠嘉吉將裁5%影響8千人

受南韓尹錫悅戒嚴影響　前日相菅義偉宣布「取消訪韓」！

日本東京都府計畫開放員工「周休三日」！　目標2025年4月上路

緊急戒嚴！韓入口網站NAVER一度癱瘓　Telegram因1原因用戶激增

民主化後首次！南韓戒嚴史一文掌握　1948年立國以來共16次

快訊／南韓在野6政黨　向國會提「彈劾尹錫悅」案！最快後天表決

南韓戒嚴風波　瑞典總理宣布暫緩訪韓

南韓戒嚴部隊闖國會卻很克制　韓媒揭秘：尹錫悅疑做錯1事失軍心

瓊瑤最後聲明曝光！臉書留「不要為我難過」：我心翩然自如奔放快樂

網路口角糾眾毀損車輛　南警追緝犯嫌送辦

獨／台中太平驚傳母子雙亡！房東查看驚見陳屍屋內

瓊瑤最後公開露面！「我怎麼活過來的」泛淚現身小巨蛋：一生值得了

爬上「西班牙最高橋樑」拍片墜亡！　英網紅摔下64樓高喪命

瓊瑤9歲開始寫作…小說影視化打造「瓊瑤式宇宙」　再婚平鑫濤轟動藝文界

交通部澄清「斑馬線有無行人都要停等」非汽機車　僅大客車適用

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

歷經生死交關重回崗位　趙少康致歉：侯康落選才讓民進黨繼續亂搞

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅有異見：要就別過、過了別吱吱喳喳

俄羅斯正妹雪地裡穿清涼吊帶裙　徒手輕鬆推開整片「結冰湖面」！

國際熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

尹錫悅「上午行程全取消」！

韓4日正常上班課　證券交易所7:30公布

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

即／南韓正式戒嚴！司令部發6點公告　禁止集會遊行、管制媒體

尹錫悅戒嚴原因曝！國會擋預算、彈劾

即／南韓總統尹錫悅宣布戒嚴　白宮回應了

即／南韓總統府秘書室長、幕僚請辭

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

尹錫悅「上午行程全取消」！

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面