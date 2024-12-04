六都唯一！霧峰分局查獲65顆喪屍菸彈　獲閣揆卓榮泰頒獎

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局霧峰分局執行安居專案，今年下半年發動3波搜索，搜出65顆依托咪酯（喪屍菸彈）及3540公克毒品咖啡包等，成效卓著，11月27日北上刑事局接受行政院長卓榮泰頒獎，不但是全國4個受獎單位之一，更是六都唯一。警方表示，依托咪酯已公告列為二級毒品，民眾若有製造、運輸、販賣情形，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，提醒勿心存僥倖、以身試法。

▲▼台中市霧峰警分局查獲65顆喪屍菸彈等大量毒品，是六都唯一被行政院長表揚的單位。（圖／警方提供，下同）

霧峰警分局獲報，31歲施姓男子等7人在通訊軟體「微信」上，以暱稱「新楓之谷代儲2.0 24h」網路販毒，兔寶代表菸彈，6喝即6瓶神仙水，組織分工嚴密，時常變換車輛規避查緝，經專案小組分析多筆車行資料，調閱上百支監視器比對，分別在7月、10月發動3波行動，搜索北屯區、西屯區及豐原區嫌犯住家。

警方在3處住所搜出依托咪酯喪屍菸彈65顆（382公克）、毒品咖啡包1331包（3540公克）、愷他命117包（317公克）、神仙水196瓶（毛重1911公克）、哈密瓜碇569顆（586公克）、現金9萬9200元、依托咪酯分裝工具等，毒品市值約160萬元，全案依毒品罪嫌送辦並起訴在案。

這次全國警察機關接受表揚者包括刑事局、保三總隊、嘉義及台中市警局霧峰分局，霧峰分局是六都唯一受獎單位，殊為不易。