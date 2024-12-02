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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要李彥秀為抹黑陳菊道歉！　許智傑嗆：否則罷免怒吼會持續延燒

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委李彥秀日前質疑，前勞動部長許銘春2022年用「就業安定基金」365萬元舉辦演唱會，涉嫌貪污，還親自高唱半小時為出席的陳菊歌功頌德，監察院長陳菊要不要自請接受調查？還適任澄清吏治的憲政機關首長嗎？ 對此，民進黨立委許智傑今（2日）表示，陳菊受邀參加紀念活動致詞合情合理，李彥秀卻惡意連結，抹黑陳菊，請向陳菊院長道歉，否則罷免的怒吼，會持續延燒，民間團體絕對會給港湖人民一個乾淨家園。

許智傑表示，陳菊是性別平等法的推手，在勞委會推動相當多跨時代措施，保障勞工權益，受邀參加紀念修法活動致詞合情合理，國民黨李彥秀卻惡意連結、抹黑陳菊，身為高雄人完全不能苟同。

許智傑批評，反觀面對國民黨、民眾黨內諸多貪瀆弊案，柯文哲案、林姿妙案、高虹安案、黨籍縣市議長貪腐案件等，身為黨文傳會主委的李彥秀連罵一聲都不敢，兩者標準對比之下，不勝唏噓。

許智傑指出，港湖地區民間團體已發起「港湖除銹劑」，要下架抹黑立委李彥秀。他身為高雄人，也應該要聲援，唯有如此，才能減少抹黑高雄、詆毀高雄前市長菊姐的暗黑力量。

最後，許智傑強調，請李彥秀向陳菊院長道歉，否則罷免的怒吼，會持續延燒，民間團體的「除銹工程」絕對會給港湖人民一個乾淨的家園。

▼民進黨立委許智傑。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委許智傑專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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