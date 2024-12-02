敘利亞反抗軍攻占阿勒坡　傳俄國駐敘部隊指揮官遭解職

▲敘利亞反抗軍近期攻下阿勒坡市中心。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞反抗軍奇襲攻下第二大城阿勒坡，是內戰爆發10多年以來，阿勒坡首度脫離政府軍控制。俄羅斯戰爭部落客1日消息指出，俄國駐敘利亞部隊指揮官基塞爾中將（Sergei Kisel）已遭解職。

路透、法新社等報導，基塞爾遭撤換的消息出現在親俄部落客「賴巴」（Rybar）及Telegram頻道「軍事線人」（Military Informant）上。依據未經證實的消息，基塞爾遭解職留下的空缺，由亞歷山大柴科將軍（Alexander Chaiko）替補。

▲基塞爾。（圖／達志影像／newscom）

Telegram頻道「軍事線人」Voenny Osvedomitel指出，「（基塞爾）本該在敘利亞展現自身才能，但似乎再次受到阻礙」。賴巴則稱，敘利亞一直是洗白不成功將軍名聲的地方，這些人在俄羅斯特別軍事行動中表現不佳；賴巴推測，俄羅斯也可能把注意力放在「末日將軍」蘇洛維金（Sergei Surovikin）身上。

伊斯蘭主義武裝團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）及其盟友已控制阿勒坡市，只有庫德族部隊掌控的街區除外。這狀況讓總統阿塞德面臨挑戰，他已於1日尋求盟友支持，除了伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）已表態將堅定支持敘利亞政府軍，俄羅斯也是敘利亞重要盟友。敘政府軍1日表示，已奪回近期被反抗軍占領的多個城鎮。