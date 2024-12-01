辰己涼介突發文　「我該送老婆去台灣嗎」

▲老婆在車上大跳《曾頌恩應援曲》，讓辰己涼介傻眼直呼：我該送老婆去台灣嗎？ 。（圖／辰己涼介Instagram）

記者邱晟軒／綜合報導

日本樂天金鷲外野手辰己涼介在12強賽前曾揚言「輸球就改當投手」，豈料，最終慘遭中華隊完封，讓網友狂酸他「說大話」。事後，辰己涼介大方接受各界揶揄，老婆鈴木瑟莉娜也沒有閒著，除了嗨跳台灣應援曲「台灣尚勇」外，昨天更直接在辰己涼介面前大放《曾頌恩應援曲》，讓辰己涼介傻眼直呼：我該送老婆去台灣嗎？

在台日冠軍戰結束後，面對外界批評賽前太過自信等言論，辰己涼介不僅沒有躲起來，夫妻倆更是直接在社群媒體上玩起了「自嘲」遊戲。



辰己涼介老婆鈴木瑟莉娜先是在冠軍戰結束後當晚在 Instagram 發影片調侃老公：「寶貝，你要改當投手了嗎？我怎麼都不知道這件事」，辰己涼介竟點頭比讚回應：「對」。28日，鈴木瑟莉娜還在金手套頒獎典禮後台休息室跳起了「台灣尚勇」應援舞。

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▲辰己涼介「輸球就轉投手」被打臉！ 老婆瘋狂應援台灣。（圖／翻攝自Instagram／serenasuzuki0120）

除此之外，辰己涼介30日又在 Instagram 限時動態分享了一段逗趣畫面，只見鈴木瑟莉娜在車上用手機播放著曾頌恩應援曲「火力放送，全壘打 Boom Boom，頌恩開轟，全壘打 Boom Boom」，隨著旋律手舞足蹈，模樣相當可愛，也讓辰己涼介在一旁看傻了眼，直呼：「我該送老婆去台灣嗎？」

畫面曝光後，立刻讓許多網友笑翻天，也有不少台灣網友對辰己涼介大改觀，紛紛表示，「原本因為比賽前的言論對辰己選手有些誤會，後來發現原來是一個這麼有趣的人，直接轉粉」、「歡迎來台灣，現在台灣越來越多人喜歡辰己了」、「歡迎夫妻一起來」、「辰己涼介選手在台灣已經是非常受歡迎的狀態。即使是不看日本職業棒球的人也知道這位選手。許多人通過頒獎典禮發現他是一個有趣的人物。」。