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社會 社會焦點 保障人權

北市民生社區幼兒園驚爆「虐童猥褻」　3惡劣教保員姓名曝光

小女孩,妹妹,幼童（圖／取自免費圖庫pexels）
▲民生社區某幼兒園爆出虐童、猥褻幼童案件。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

北市又爆出疑似虐待、猥褻幼童的案件，民生社區某幼兒園的一名男教保員，與2名女教保員涉案，初估受害幼童至少20人，目前3人都被台北市教育局開罰，並在幼兒園不適任人員專區公布3人姓名，分別是梁瑋芹、陳塏婷、陳羿翰。

教育局表示，8月接到園方通報，立刻依法將教保員停職，並配合檢調偵辦，同時依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」成立審查小組。

刑事部分，男教保員陳羿翰除虐童外也涉及猥褻，8月通報時就被羈押，目前全案已進入司法程序，初估兩間幼兒園遭到體罰、猥褻的受害孩童至少20人。

教育局獲報後立刻進行訪談，同時調閱監視器來完成調查報告，最終認定3名教保人員犯行屬實，分別對陳男、梁女及陳女裁罰60萬元、40萬元、40萬元，另須接受12小時的幼兒輔導管教課程。

教育局指出，陳羿翰等3人經委員會決議依法裁處，且終身均不得在聘用為教保相關人員，另外也將姓名、服務過的單位等公布於台北市教育局網站上的「幼兒園不適任人員公告專區」。

教育局表示，調查中已對知情不報的教保服務機構其他人員進行15萬元的裁處，並對管理不周的園長裁罰6萬元。此外，目前已請幼兒園轉達家長持續觀察孩童的行為、情緒，如有狀況會立刻提供相關輔導資源支持。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕兒虐，請撥打110、113。
攜（殺）子自殺警語語範例：尊重兒少生命權，愛孩子請把機會。
 

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