聲援掛失竊牌朋友爆混戰！推警撞頭被壓制縫3針　雙方互控提告

記者游芳男／宜蘭報導

19日傍晚，羅東警分局成功派出所前，一男子與女友開車到派出所前，為聲援掛失竊車牌友人被抓的合法性，女咆哮、男則是推警員撞警車，警壓制過程中男子徒手攻擊警員，這場混戰，造成一警員頭部被抓傷，而男子頭部縫3針。這對情侶當場被逮，而劉男與警方是均提出傷害告訴。警也查出2車內有安非他命、吸食器等毒品，劉男等3人被依妨害公務、傷害、毒品及竊盜罪移送偵辦。

▲▼劉男推黃姓警員撞警車左前門（下圖箭頭）並與警方混戰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東分局前(19)日下午5時，成功派出所一警車在羅東鎮中正南路邊，見停放路邊一自小客車懸掛失竊車牌，遂將林姓男駕駛人車帶回派出所偵辦，當晚，警方要盤查懸掛失竊車牌車內是否有違禁品，林男的友人劉男，開車載呂姓女友到派出所大聲質疑警方辦案合法性，呂女也咆哮警方，劉男更出手推黃姓警員撞警車左前門手把處，造成警車左前車門鈑金凹陷。

▼警方查扣的失竊車牌及安非他命、吸食器等毒品。（圖／記者游芳男翻攝）

在旁警員見狀，合力要壓制，遭劉男極力抗拒，劉男更徒手攻擊警員，在旁呂女也咆哮警察打人，這場混戰，造成一警員頭部被抓傷，而男子頭部縫3針。劉男與呂女當場被逮，而警方與劉男則是均提出傷害告訴。後來警方在林男與劉男車內，查出有安非他命、吸食器等毒品。

羅東分局表示，有關當事人認為警方執法過當，並提出傷害告訴，後續將併案移請宜蘭地檢署認定，以昭公信。