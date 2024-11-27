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前台北101董座宋文琪批「膚淺虛榮」！賈永婕落淚：會繼續努力

賈永婕接任台北101董事長後，被外界放大檢視外，近期也陷入不少爭議。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲賈永婕接任台北101董事長後，被外界放大檢視外，近期也陷入不少爭議。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

文／CTWANT

女星賈永婕自從接任台北101董事長一職後，屢屢引發爭議，有人踢爆她不當開除員工，又公器私用在101點燈兼放閃，讓前台北101董事長宋文琪都忍不住批她「膚淺虛榮」。賈永婕開直播解釋時一度失控落淚，也針對宋文琪的指控表示自己會繼續努力。

根據《三立新聞網》報導，賈永婕低調回應被前董座批膚淺和虛榮一事，謝謝對方的指教，說明大家長期都在用不同方式做公益，自己會繼續努力。前台北101董事長宋文琪在私人臉書點名賈永婕，要她無需把所有功勞往自己身上攬，「這樣只會顯示出妳的膚淺與虛榮而已。」

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據《鏡週刊》報導，賈永婕日前透過台北101點燈「德杰集團 永婕同心」，被外界認為公器私用把台北101當放閃工具，甚至有不當開除員工的情形。賈永婕本人今（27）日火速開直播闢謠，「新勢力強大的時候就會受到舊勢力的破壞」，一度失控落淚，但也強調「我相信邪不勝正」。

此外，前台北101董事長宋文琪也在私人臉書發文，直接點名現任董事長賈永婕，「台北101並不是在妳任內才第一次公益捐款！請妳下點功夫好好了解一下台北101，無需把所有功勞都往自己身上攬！！這樣只會顯示出妳的膚淺與虛榮而已。」

不過賈永婕已透過直播闢謠，認為有人惡意抹黑爆料她就必須出面澄清，坦承有開除員工一事，指控報導中的形容詞和時間點皆非事實，知曉對方身分，「就是前任董事長的秘書」，更否認「友人來拜託」這回事，解釋所有來找她的人都是來關說，她並不認識。

然而賈永婕是打聽該名員工的工作態度和意願後，得到都不是很正面的回應，因此才走資遣流程，過程全按照規定一切沒有瑕疵，雙方也達成協議，給了優於規定的資遣費，「完全不是由友人拜託我，應該是有各方勢力來請我應該要這麼做，可能我的作法不符合他們的期望」。

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