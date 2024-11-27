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【瑪法達星座運勢】處女座　11.27～12.3

圖文／鏡週刊

喜憂交織，以靜制動。財宮福星高照，命星「水逆」才剛開始的這段日子，將在趨勢變化的未知與不確定中，快速找到熟悉且有利的位置，安營扎寨、落地生根。事業轉趨保守防禦。守住基業、維持優勢，遠比盲目開拓、鞭長莫及來得可行有益。利強化基礎、充實常識、防禦外敵，打造事業護城河。治家理財有方。愛情是心繫的歸處。

敬天謝地　感恩惜福

歲末感恩節登場的本週，吉兆強度與頻率蓋過星兆逆風。關切焦點落在11月28日感恩節當日的「太陽╱火星三合」，很應景地，是個值得慶賀的好日。這段「射手月」，遇上「射手新月日」，水、日、月三星齊聚射手座，射手座價值的樂觀積極、冒險進取、公平交流與面向世界等基調，將成為集體情緒。也是值得擁抱至親、感恩天地的溫馨週。

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三大星象事件有：

11月28日：「太陽╱火星三合」（無往不利）
12月1日：「射手座新月」（願力無窮）
12月2日：「金星╱天王星三合」（獨具匠心）

*11月25日～12月15日：「水逆」

本週兩大星象主軸為：正向的「火星效應」，與「金星效應」。兩者都是規模較小，影響時程也較短的幸運時機，但因為「水逆」攪局，以致常有事與願違、好事多磨之嘆。

值得關注的是，甫在11月25日上場的「水逆」，要到12月15日才結束。「水逆」的橫生枝節、臨時變卦或窮忙徒勞，在本週最為有感。不只天災地變、意外事件增多，溝通不良、操作不當或大意輕忽釀成的人禍，發生率也不低。個人層面，尤其得注意不要陷入「反溝通」的陷阱，以致溝而不通、白忙一場。錯估心意、誤信謠言、以訛傳訛、斷章取義、文不對題、對牛彈琴、言不由衷、越描越黑、雞同鴨講、單向輸出、缺乏聆聽等，是常見的場景，宜自我警惕。

另一重點是，12月1日的「射手座新月」，是全月磁場強日之一。也是星象家眼中，最適合新月許願的幸運日，記得在新月日，寫下具體願望，對月許願之際強化：「我想、我要、我可以」的意念，神奇念力將令自己吃驚。

財經方面，金星在魔羯座做最後一週停留，「水逆」開始發威的本週，「川普2.0」激情與地緣政治震盪仍未消退。符合「水逆」期常見的財經動盪格局。不過，歐美股市在假期週通常交易較為清淡，波動幅度可望稍減。感恩節後的「黑色星期五」購物節，銷售業績與個股表現值得期待。投資人宜注意因應。

就個別星座而言，「射手月」與「水逆」效應正負能量拉鋸中的本週，絕大多數星座都在順風期。運勢第一落牡羊座。正值個人年度事業上坡、有望實現遠大理想的上升高潮。也是下週命星退行前的事業黃金週。

好運次佳是水瓶座。金星與命星相濟，且正值冥王星入戶，這段期間冥王星帶動工作與生活的驚心動魄變化，正好有金星帶來的趨吉避凶庇佑，驚險又幸運；運勢第三落在金牛座。吉兆臨門，化險為夷。可謂難關將過，後勢可期。

本週並無重大星象警訊，唯二對「水逆」較多抱怨的是：雙子與處女座。

星座排行

  1. 牡羊座：雀屏中選、擒獲大獎、進步神速 （展望最佳）
  2. 水瓶座：行俠仗義、近悅遠來、福報不遠 （好運最多）
  3. 金牛座：火煉真金、峰迴路轉、因禍得福 （驚喜最多）
  4. 獅子座：先聲奪人、精銳盡出、自尊自傲 （氣場最強）

愛情運：★★★☆　金錢運：★★★☆　事業運：★★★☆（★★★★★為滿分）


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