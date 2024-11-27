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社會 社會焦點 保障人權

「我阿榮啊！」彰化阿北收訊衝銀行匯1200萬　被攔阻隔天又來

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一名陳姓阿伯近日突收到一則熟悉又溫情的LINE訊息「老兄、我阿榮啊！好久不見」，對方自稱是多年未聯絡的老友，一開口便要借款1200萬元，他立即帶著存摺與印章前往銀行準備匯款，所幸遭阻，隔天又衝銀行說「老友阿榮找他投資」，要匯1200萬元投資，經過一番勸說後才保住辛苦血汗錢。

▲彰化阿北2度衝銀行匯款1200萬元。（圖／警方提供）

▲彰化阿北2度衝銀行匯款1200萬元。（圖／警方提供，以下同）

彰化警分局表示，本月19日彰化市某銀行行員在協助陳姓阿伯辦理匯款時，發現對方帳戶陌生，且款項高達1200萬元，行員發覺不對勁，隨即通報八卦山派出所員警到場協助。所長許忠誠與警員張祐誠獲報立即趕抵現場。

▲彰化阿北2度衝銀行匯款1200萬元。（圖／警方提供）

員警到場後發現阿伯神色焦急，不停地在手機上查看訊息，遂向警方表示，他在LINE上收到一則「好友」訊息，對方自稱是他多年未見老友「阿榮」，現在急需用錢，懇求老翁借款1200萬元，並保證事後一定歸還。

警方苦勸稱此為詐騙集團「猜猜我是誰」的慣用詐騙手法，老翁才相信遭到詐騙，警方與銀行將老翁列入註記；不料隔天該名阿伯再度到銀行表示要匯款1200萬元，行員發現「怎麼又是你」，趕緊通報員警趕往銀行，老翁向警方表示，對方這次要找他投資1200萬元並保證有豐厚獲利，他才來匯款，當警方將種種疑點指出時，他才如夢初醒，向警方說：「還好有你們，不然我這一輩子的血汗錢就沒了！」

▲彰化阿北2度衝銀行匯款1200萬元。（圖／警方提供）

警方在事後也提醒阿伯，遇到類似的借款要求，應先主動聯繫對方本人確認，不要輕易相信來路不明的訊息。同時，警方也呼籲民眾，詐騙手法層出不窮，唯有提高警覺，才能守住自己的財產與安全。若有疑慮可撥打165反詐騙專線諮詢，避免成為詐騙集團的下一個目標。

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