放棄美國工作　「奈米發電機之父」王中林回大陸任職

▲被譽為「奈米發電機之父」的華裔科學家王中林。（圖／翻攝自中國科學院北京奈米能源與系統研究所官網）

記者陳冠宇／綜合報導

自2018年美國實施「中國行動計劃」以來，越來越多華裔科學家選擇放棄美國的工作。被譽為「奈米發電機之父」的頂尖華裔科學家王中林近日也傳出結束在美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）的近30年職涯，返回他協助成立的中國科學院北京奈米能源與系統研究所任職。

《觀察者網》引述香港《南華早報》報導，出生於1961年的王中林是奈米能源研究領域的奠基人。他在美國喬治亞理工學院材料科學與工程學院工作了近30年，他在研究上最突出的貢獻是奈米發電機和自供電傳感器，為無需電池即可自供電的無線設備開闢了技術潛力。

報導指出，王中林現已辭職，回到他幫助大陸成立的中國科學院北京奈米能源與系統研究所任職。該研究所於今年7月一次會議上，通過表決聘任王中林院士為北京奈米能源與系統研究所所長、首席科學家。

9月16日，全球最大學術出版商Elsevier和美國史丹佛大學共同公布的最新世界「標準化引文指標全科學作者數據庫」排名中，王中林在職業生涯影響力總排名中再次排名第二，在單年度科學影響力排名中連續五年排名第一。不過，他所屬的機構從喬治亞理工學院變成了中國科學院。

王中林1978年考入西北電訊工程學院（現西安電子科技大學），1982年憑借優異的成績被選中參加美籍華裔物理學家李政道倡導的中美聯合培養物理類研究生計劃（CUSPEA），赴美國亞利桑那州立大學學習奈米學科。這為他後來在奈米科學和奈米技術領域的研究奠定了基礎。

報導指出，王中林在喬治亞理工學院指導了大量年輕科學家，他在個人資料中列舉了這些科學家的去處，其中許多都回到了中國工作。

近年來，美國嚴格審查中美在奈米科學和奈米技術領域的合作。美國史丹佛大學近期的一項研究稱，越來越多華裔科學家選擇放棄美國的工作回到中國，他們做出這一決定的主要影響因素是美國政府的「打擊經濟間諜的行動」。

史丹佛大學中國經濟和制度研究中心稱，自2018年美國實施「中國行動計劃」以來，離開美國的中國科學家人數增加了75％。

