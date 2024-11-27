　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

放棄美國工作　「奈米發電機之父」王中林回大陸任職

▲被譽為「奈米發電機之父」的華裔科學家王中林。（圖／翻攝自中國科學院北京奈米能源與系統研究所官網）

▲被譽為「奈米發電機之父」的華裔科學家王中林。（圖／翻攝自中國科學院北京奈米能源與系統研究所官網）

記者陳冠宇／綜合報導

自2018年美國實施「中國行動計劃」以來，越來越多華裔科學家選擇放棄美國的工作。被譽為「奈米發電機之父」的頂尖華裔科學家王中林近日也傳出結束在美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）的近30年職涯，返回他協助成立的中國科學院北京奈米能源與系統研究所任職。

《觀察者網》引述香港《南華早報》報導，出生於1961年的王中林是奈米能源研究領域的奠基人。他在美國喬治亞理工學院材料科學與工程學院工作了近30年，他在研究上最突出的貢獻是奈米發電機和自供電傳感器，為無需電池即可自供電的無線設備開闢了技術潛力。

報導指出，王中林現已辭職，回到他幫助大陸成立的中國科學院北京奈米能源與系統研究所任職。該研究所於今年7月一次會議上，通過表決聘任王中林院士為北京奈米能源與系統研究所所長、首席科學家。

9月16日，全球最大學術出版商Elsevier和美國史丹佛大學共同公布的最新世界「標準化引文指標全科學作者數據庫」排名中，王中林在職業生涯影響力總排名中再次排名第二，在單年度科學影響力排名中連續五年排名第一。不過，他所屬的機構從喬治亞理工學院變成了中國科學院。

王中林1978年考入西北電訊工程學院（現西安電子科技大學），1982年憑借優異的成績被選中參加美籍華裔物理學家李政道倡導的中美聯合培養物理類研究生計劃（CUSPEA），赴美國亞利桑那州立大學學習奈米學科。這為他後來在奈米科學和奈米技術領域的研究奠定了基礎。

報導指出，王中林在喬治亞理工學院指導了大量年輕科學家，他在個人資料中列舉了這些科學家的去處，其中許多都回到了中國工作。

近年來，美國嚴格審查中美在奈米科學和奈米技術領域的合作。美國史丹佛大學近期的一項研究稱，越來越多華裔科學家選擇放棄美國的工作回到中國，他們做出這一決定的主要影響因素是美國政府的「打擊經濟間諜的行動」。

史丹佛大學中國經濟和制度研究中心稱，自2018年美國實施「中國行動計劃」以來，離開美國的中國科學家人數增加了75％。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
錢帥君心碎！　1億保釋金退還時間曝
快訊／濟南路民宅大火！1樓突冒火舌「濃煙竄天」
寺廟女信徒超美…細看是「野生邱淑貞」！56歲真實狀態全被拍
總統催婚！郭俊麟迪士尼下跪「求婚」陳冠宇：他說好欸
馬龍抵台首餐吃「珍奶、肉燥麵」　對台印象有「春暖花開」之感
快訊／郭哲敏1億交保撤銷　法官裁定「馬上還押看守所」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京城區突「飄雪」2小時　氣象專家分析：大力出奇蹟

陸雜技演員「高空繩斷」墜落！妻子去年才在表演中摔死

陸「虹膜寫真」新文創悄然興起　安全性存疑引各方論戰

放棄美國工作　「奈米發電機之父」王中林回大陸任職

陸殯儀館送「燉盅」裝骨灰　家屬親眼目睹「同款在燉湯」

習近平會見李顯龍　大讚「中國人民的老朋友」

要求供應商降價10%　比亞迪：非強制要求，可協商

15歲女懷孕32週遭同學持西瓜刀「砍傷」　家屬嘆：不知原因

國台辦：支持兩岸電影交流　盼台灣取消大陸電影放映限制

馬英九陸生團挨批統戰　國台辦反問：到底在怕什麼？

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

北京城區突「飄雪」2小時　氣象專家分析：大力出奇蹟

陸雜技演員「高空繩斷」墜落！妻子去年才在表演中摔死

陸「虹膜寫真」新文創悄然興起　安全性存疑引各方論戰

放棄美國工作　「奈米發電機之父」王中林回大陸任職

陸殯儀館送「燉盅」裝骨灰　家屬親眼目睹「同款在燉湯」

習近平會見李顯龍　大讚「中國人民的老朋友」

要求供應商降價10%　比亞迪：非強制要求，可協商

15歲女懷孕32週遭同學持西瓜刀「砍傷」　家屬嘆：不知原因

國台辦：支持兩岸電影交流　盼台灣取消大陸電影放映限制

馬英九陸生團挨批統戰　國台辦反問：到底在怕什麼？

壽司郎首度攜手法朋聯名　老奶奶檸檬蛋糕全台分店吃得到

失聯移工騎車未禮讓行人遭攔查　跨安全島狂奔！體力不支被逮

日本導播也給特寫！林家正「腳上特製1細節」超愛台灣　球迷愛暈了

曾入圍金曲歌王　早稻田學霸歌手突消失4年...內幕曝光

小米「第3款電動車」測試中！7人座增程型電動休旅、2026上市

5歲弟害怕獨處！小老狗被派去「肉體陪伴」　眼神哀怨頭卡在柵欄

婆婆逼媳婦賣掉蛋黃區房！竟要求「新房共同持有」：夫妻同心

《貞淑的推銷》改編自英劇！金素妍化身情趣用品推銷員　背後暖心且勵志

趁停火生效前幾小時　以狂轟貝魯特數十次！黎巴嫩急籲民眾：別回家

只有一個人睡…他問「床墊比床架小會怪嗎？」　過來人全搖頭

愛貓狂尿床！正妹無奈寫成歌　歌詞引網共鳴：唱出奴才心聲

大陸熱門新聞

旅行業者籲開放陸客　陸委會要業界「認清事實」

馬拉松終點前太早慶祝　男選手遭高中生「最後10米逆轉」當場變臉

2月大嬰兒只吃「米糊」 致多重器官衰竭

對岸查扣台灣課本：錯將「省」標「國家」

陸籍連環性侵犯德國落網 光頭戴眼鏡長相斯文...長時間任「IT工程師」

小米自研3nm晶片明年推出　將「取代高通聯發科」

陸客何時來？　國台辦：民進黨要取消「禁團令」

獨／雙城論壇12/17登場　龔正來訪與否留懸念

國台辦：「台獨」窮途末路　只會被啪啪打臉

劇情太狗血！廣電總局整治霸總短劇

馬龍：夜市小吃都想嚐　跟莊智淵是好友

陸學者：賴改變兩岸僵局可能性低　大陸將加強「懾美促統」

失手被拋飛場外　雜技員頭著地亡

雜技演員摔重傷！妻子去年才在表演中墜亡

更多熱門

相關新聞

新藍海策略　陸研發海洋發電機　

新藍海策略　陸研發海洋發電機　

隨著人口快速增加，為了解決能源危機，各國都致力於尋找新的替代方案。中國科學院3日成功研發「水能摩擦奈米發電機」，未來若能投入實際運用，將可實現每平方公里海面至少產生兆瓦級的電力，超越傳統的水力發電。

關鍵字：

王中林奈米研究中國行動計劃

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

中華隊「班機上1畫面」！他秒哭：王建民低調王者風範

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

小S溝通老公「想開放性關係」

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面