快訊／彰化台1線驚悚連環撞！　轎車連撞路邊10車...多車爛毀

記者唐詠絮／彰化報導

省道台1線彰化縣花壇鄉路段今天下午發生嚴重連環追撞車禍，1名白姓男子載妻子前往醫院急診，返程時疑似煞車失靈，追撞9輛自小客車及1輛機車後四輪朝天翻覆，現場零件四散一片狼藉，甚至有車子被撞飛30公尺，消防局據報派員趕往搶救，現場有1名男性傷患，所幸傷勢不嚴重，車禍發生原因與肇事責任由警方釐清中。

▲彰化花壇省道連環追撞意外。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

從曝光的監視器畫面中，可以看到白男駕駛的轎車疑似未踩煞車，直接衝撞多輛轎車後，猛烈撞擊下，地面瞬間揚塵，車子翻覆擋在車道中間。

彰化縣消防局下午2時32分許據報，花壇鄉省道中山路靠近監理站有一起翻車事故，有人受傷需要救援，立即調派消防車2輛、救護車2輛，及9名消防救護人員前往執行緊急救護。

消防人員到場，現場有1輛銀色轎車翻覆，追撞9輛自小客車及1輛機車，其中翻覆的轎車司機自行脫困，生命徵象穩定，頭部、胸口及肢體擦挫傷送醫。

彰化警分局初步了解，整起事故疑為1輛轎車，連續追撞停放路邊的各式小型車後翻覆，整起事故共追撞9輛車、1輛機車受損，均受到程度不一的毀損。肇事車輛是否超速或有其他因素導致車禍，還要釐清。