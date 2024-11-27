爸常翻出「姐夫」竟拿給女友用　單親妹崩潰：不知怎面對

▲（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

1名女網友透露，自己的母親早逝，從小被爸爸撫養長大，但父親時常會跑到她的房間亂翻，主要是為了找錢，最近回家時發現抽屜、床鋪、櫃子凌亂不堪，馬上知道爸爸又亂翻東西，趕緊檢查放情趣用品的地點，不料竟赫見「姐夫」正在充電，原來父親竟然把她的情趣用品拿給女友用，讓她當場崩潰。

原PO在網路論壇Dcard發文，爸爸從以前就會亂翻自己的物品，主要是為了找錢，「今天回家發現抽屜、床邊、櫃子都是亂的，我下意識地去看放情趣用品的那層，發現正插著充電線、裸放的情趣用品（我有用袋子裝好），一瞬間不知如何反應，他竟然讓他女友用，真的超級噁心，我不知道該如何面對他們」。

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女網友補充，自己在單親家庭長大，母親在她很小的時候就去世了，爸爸目前也有女友，2人已交往3年，女方平時和父女倆同住。貼文引發討論，網友紛紛留言「趕快搬出來吧！這個行為真的無法接，還會找錢到底什麼鬼」、「會找錢表示經濟一定程度或全部靠你，這樣還沒有話語權，快點搬家才是實際」。

另外，也有人建議「趕快找人合租…他們這樣真的沒水準又很髒」、「寧願先住雅房都比跟你爸住好」、「出生在這種家庭沒人能選擇，但你能選擇你以後的人生」、「這種還不逃，過段時間就會有更多後悔的事情了」、「如果可以，換鎖，房間要上鎖！可以找鎖店直接去妳家換鎖，應該不用2000元，如果不行搬出去吧」。

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