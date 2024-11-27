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約到雷砲！21歲男「賭一把」不吃事後藥染愛滋　醫嘆：哭到全身抖

一名21歲男子與網路上認識的男大生發生關係，事後對方聲稱自己患有愛滋病，沒想到男子選擇賭一把，不想掏錢吃事後藥，不料真的中鏢。（示意圖／翻攝Pexels）

▲男子證實感染愛滋後，當場在診間大哭。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

別不信邪！近期泌尿科醫師陳昭安就分享一個案例，一名21歲男子與網路上認識的男大生發生關係，事後對方聲稱自己患有愛滋病，要男子去檢驗，沒想到男子選擇賭一把，不想掏錢吃事後藥，不料真的中鏢，讓男子當場在診間哭到全身顫抖。

根據《中時新聞網》的報導，泌尿科醫師陳昭安分享該案例，表示一名21歲男子向自己透露，約1個月前透過網路認識一名自稱男大生的網友，兩人相約碰面並發生性行為。事後對方坦承自己是愛滋病毒攜帶者，提醒男子進行檢測。然而男子因覺得花費一萬多元自費服用PEP藥物成本過高，加上認為感染機率低，選擇忽視該建議。

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一個月後，男子透過匿名篩檢，發現結果呈現陽性，隨後至醫院進一步檢查，確診感染愛滋病毒。在診間接到消息後，男子情緒崩潰，哭得全身顫抖，不斷質疑，「怎麼會這樣？」陳昭安指出，PEP藥物在高風險性行為後的72小時內服用，可大幅降低感染愛滋病毒的風險，但男子因心存僥倖未採取行動，終究不幸染病。

事實上，疾管署也曾呼籲，民眾應加強自我保護意識，性行為時應全程使用保險套及水性潤滑液，除可預防愛滋病毒感染外，亦可預防淋病、梅毒等其他性傳染病；而對於有不安全性行為者或是另一半為愛滋感染者，進行暴露愛滋病毒「前」預防性投藥(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)亦是預防愛滋病毒感染的方式之一，透過穩定持續使用預防藥物，讓體內有足夠的藥物濃度可預防被愛滋病毒感染。

疾管署也建議，有性行為者應至少進行1次愛滋篩檢，若有不安全性行為應每年篩檢，民眾可至醫療院所、匿名篩檢服務點或購買愛滋自我篩檢試劑(https://hiva.cdc.gov.tw/selftest/)進行篩檢，才能掌握自己的健康狀況。

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