台中警空中宣導反毒打詐　武陵櫻花祭疏運措施

▲ 台中市和平警分局副分局長蔡進勝至警廣宣導反毒打詐宣導及武陵櫻花祭疏運措施。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

台中市和平警分局副分局長蔡進勝於今(26)日上午10時35分親至警察廣播電台臺中分臺，參加知名主持人季謙主持的「945 會客室」節目專訪，在空中暢談介紹和平地區主要風景區交通概況及114年武陵農場櫻花季交通疏運措施、喪屍菸彈依托咪酯毒品危害防制等，並分享特殊的詐騙案例及解析手法，與聽眾們博感情並呼籲大眾注意詐騙集團手法變化多端，應提高警覺並報警求證。





蔡副分局長於節目中說明114年武陵農場櫻花季時程將自2月10日正式登場，並持續至2月23日，計14天，將比照往年規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施，有效疏導車流，提升民眾賞櫻及旅遊品質。供民眾提早規劃其他旅遊行程。





同時也讓聽眾認識新興毒品依托咪酯俗稱「喪屍菸彈」，法務部毒品審議委員會於113年11月14日召開第11屆第4次會議，認為依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯嚴重危害國人健康及影響社會安全，依當前成癮性、濫用性及社會危害性之程度，審議通過均自第三級毒品提升為第二級毒品，以壓制此類毒品犯罪擴散。另與聽眾分享《利用短暫友情，誆稱投資酒廠有高達30%暴利，一時不察遭騙》詐騙案例，解析詐騙手法，並提醒聽眾不輕易相信低投資高獲利，若遇到疑似詐騙情形，應即撥打反詐騙專線「165」或「110」請求協助。蔡副分局長呼籲大家，和平山區道路蜿蜒盲彎多，勿違規跨越雙黃線超車，不超速、不酒後駕車，大家遵守交通安全規則，快快樂樂出門，平平安安的回家。