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包商趕工建高鐵特區住宅　僱9名非法移工拆板模挨罰75萬

▲屏東執行分署成功催繳包商罰款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東執行分署成功催繳包商罰款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一位包商承攬臺南高鐵特區新建集合住宅工程，為了趕工，僱用9位移工，有6位是失聯移工，另3位是逾期停留外僑被查獲，裁罰75萬元，他未繳納，法務部屏東執行分署收案後到他家及電話催繳，否則查封財產，讓他趕緊抱著現金到該分署繳清。

▲屏東執行分署成功催繳包商罰款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這位包商於112年9月臺南市政府勞工局會同移民署臺南市專勤隊實施檢查時，查獲這位業者聘僱9名越南籍外國人從事板模工作，其中有6位是失聯移工，3位是逾期停留外僑，業者坦承因為工地正在趕工，就叫了這9位移工來幫忙，才做沒幾天。

因他非法聘僱外國人工作，違反就業服務法第57條規定，臺南市政府勞工局遂根據這位雇主容留及聘僱人數，對他開出最高罰鍰的75萬元罰單，義務人遲遲未繳納，案件於今年8月移送至法務部行政執行署屏東分署執行。

分署調查發現這位包商名下僅有一台20幾年的老舊車輛，扣押存款後也只執行到幾千元。為貫徹行政院五打七安政策，書記官上個月親至他新園戶籍地現場訪查，但這位包商不在家，執行人員請在場親友代為轉交通知單，當天並電聯催繳。書記官電話中勸諭對方如果是人頭，就叫實際負責人出面，如果不是，就趕快繳款，否則下次去現場不只是催繳，會查封其財產，他則向書記官允諾月底會到分署處理。不料10月31日強烈颱風康芮來襲，全屏東停止上班，結果停班結束翌日，他果真抱著74萬餘元現金到分署繳清，讓執行人員不用再跑一趟現場執行，分署也在收案後短短3個月內，就極有效率地為國庫追回這張75萬元罰單。

屏東分署呼籲，雖然各地大缺工，聘僱外國人工作仍應遵守就業服務法的相關規定，否則挨罰後會被扣薪扣基金，不動產也可能會被查封，最近另一位義務人非法聘僱移工在屏東市的工地拔釘，最後是不動產被法拍才繳清罰單。為杜絕違規行為並保障工安，就業服務法相關案件移送後，屏東分署定會加強執行，以維護本國人的就業機會與移工管理秩序。

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