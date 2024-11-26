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越晚越冷！冷氣團籠罩到周末　氣象署將發「低溫特報」跌破10度

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▲大陸冷氣團從明天起影響到周六，最低溫下探10度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今年第一波大陸冷氣團從明天起影響到周六，中央氣象署預估，周四到周六清晨出現最低溫，中部以北11、12度，近山區或空曠地區再更低一些，出現10度或以下低溫，氣象署將發布低溫特報，民眾留意早晚溫差相當大。

氣象署簡任技正伍婉華說，目前鋒面移動到台灣東方海面，鋒面雲帶還在影響台灣，西北方的大陸乾空氣隨著鋒面，往台灣附近移動，隨後第一波大陸冷氣團從明天起影響到周六清晨，周四晚間到周六夜晚、清晨會出現最低溫。

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她表示，今天鋒面離開、東北季風增強，明天起到周六清晨，北方高壓帶來大陸冷氣團影響，周六到下周日期間高壓減弱向東移動，冷氣團也會減弱，但西北方的蒙古依舊有高壓南下，下周二又有一波大陸冷高壓帶來冷空氣影響，強度有待持續觀察。

▲▼未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華提到，隨著東北季風增強、大陸冷氣團影響，沿海風浪逐漸增強，目前沿海出現3至4公尺浪高，台灣海峽北部、東北部海面可能5到6公尺浪高。風力也強勁，苗栗到台南沿海、綠島蘭嶼可能有9至10級強陣風，持續到明天。

降雨趨勢，伍婉華指出，今天是未來一周最易下雨時候，伴隨鋒面雲帶移動，白天北部、東半部有局部短暫降雨，中部也有短暫零星降雨，基隆北海岸及大台北山區有較大雨勢，但下午逐漸緩和。

她表示，明天到周末將是大陸冷氣團影響期間，大部分地區都可以看見陽光，僅花蓮、台東有零星短暫降雨。下周日、下周一迎風面降雨機率略高，其他地區可以看見陽光，但太陽下山之後，溫度降得很快。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，伍婉華表示，今天東北季風增強、大陸冷氣團開始影響，北部、東北部及金門、馬祖的溫度越晚越冷，中南部地區在午後溫度也會下降，花東及澎湖今天高溫也比昨天下降3到5度。

伍婉華說，明天起大陸冷氣團影響期間，最冷在北部、東北部及金馬，周四到周六夜晚清晨出現最低氣溫，預估中部以北最低溫11至12度、金馬13至14度，南部、東部約15度，其他地區17至19度，沿海空曠地區再冷一些。

她表示，北部、東北部沿海空曠或近山區平地可能出現10度或以下低溫，氣象署將發布低溫特報，夜晚清晨有機會發布。中南部日夜溫差9至10度，北部溫差也有7度左右，提醒民眾留意日夜溫差大的變化。

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