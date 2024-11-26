詐團冒名「陳傑憲母親」募款　協會緊急澄清

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

世界棒球12強比賽，台灣隊長陳傑憲母親「娟姐」黃淑娟創立高雄市微笑慈善會關懷街友，如今卻出現詐騙集團冒用該會名義募款，慈善會也在臉書澄清貼出公告「本會現在只接受物資捐贈」。

隨著中華隊奪冠後，就出現詐騙集團冒用「高雄市微笑慈善會」募款，對此該協會貼出公告澄清「理監事會全體同意本會不會由他人募款或是捐款，若是有不肖人士或詐騙集團以高雄市微笑慈善會名義進行募款、捐款，本會依法究辦，請勿試法，本會現在只接受物資捐贈，特此公告」。

黃淑娟於2022年時曾接受CTWANT的專訪，談到兒子陳傑憲眼中滿是驕傲，更透露，自己曾因精神崩潰淪為街友，但有一天晚上，陳傑憲打了支全壘打，賽後他開心的打給娟姐報告好表現，原本在她「發瘋」期間只會被掛電話，但這次聽到兒子聲音後，娟姐輕輕地叫了聲「憲仔」，陳傑憲愣了半晌，激動地說「阿母，妳醒了？妳在哪裡？」顧不得疲累，立刻飛車回到高雄，把人接回家洗了個熱水澡，再悉心地幫她吹乾頭髮，這一刻母子重逢，恍如隔世。

▲陳傑憲母親「娟姐」黃淑娟。（圖／翻攝臉書／高雄市微笑慈善會）

清醒後，黃淑娟仍不願回家，索性在高雄火車站旁租屋，因為想報答流浪時街友對她的照顧，每天自掏腰包到車站煮飯供街友用餐，後來更成了「高雄市微笑慈善會」成立後的首個據點。