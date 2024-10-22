指導阿湯哥《捍衛戰士》特技！　美知名飛行員航空展墜機亡

▲ 柯爾曼擁有豐富飛行經驗。（圖／翻攝自ctcoleman.com）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新墨西哥州20日一場航展發生死亡事故，一名經驗豐富的飛行員在表演特技時不幸墜機身亡，他生前曾擔任「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的電影《捍衛戰士》飛行教練，擁有數千次特技飛行經驗，未料發生悲劇。

根據《美聯社》，新墨西哥州拉斯克魯塞斯國際機場（LRU）20日舉行Las Cruces Air & Space Expo航空展，知名特技飛行員柯爾曼（Charles Thomas “Chuck” Coleman）獨自駕駛Extra Flugzeugbau EA300單翼飛機進行特技飛行表演，途中卻不幸失事。

來自加州的柯爾曼是一名工程師、特技飛行員及試飛員，飛行時數超過1萬小時，曾參加數百場航展，完成逾3000次飛行秀，還曾擔任2022年上映的《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）演員飛行教練，為了協助拍攝演員駕駛美國海軍F/A-18「大黃蜂」戰鬥機的場面，進行逾百趟飛行準備。

拉斯克魯塞斯市長恩里奎茲（Eric Enriquez）21日發表聲明，向柯爾曼親屬及支持者致哀。新墨西哥州警方、美國聯邦航空總署（FAA）及國家運輸安全委員會（NTSB）正調查這起事故，初步調查期間機場暫時關閉，僅開放定期航班及緊急航班起降。