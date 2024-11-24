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慶祝中華隊奪冠！超商「超殺優惠來了」　懶人包一次看

 

 ▲為了慶祝中華隊奪冠，超商祭出超殺限時優惠。

記者柯振中／綜合報導

中華隊在12強賽事冠亞軍戰中完封日本，睽違32年終於在國際頂級賽事奪冠、擊敗日本，讓台灣人為之瘋狂。對此，7-ELEVEN宣布，25日至26日將推出限時優惠，除了有濃萃美式/大杯精品馥芮白買2送2以外，還有加碼贈送OPENPOINT的優惠、全家也有推出經典拿鐵、特濃美式買一送一等優惠。

★7-ELEVEN

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7-ELEVEN各項限時優惠如下：

11／25－11／26全店商品滿120元加贈20點OPENPOINT。限量4000萬點，每會員上限贈200點。

行動隨時取11／25 09：00－11／26限時開賣－京都豆皮壽司、加賀屋-鮮蔬魚肉湯泡飯／酒蒸蛤蜊烤飯糰單件88折

濃萃美式/大杯精品馥芮白　買2送2

黑糖珍珠撞奶　買2送1

韓國熊津玉米鬚茶/大麥飲　買1送1

波的多洋芋片（薄片蚵仔煎/荷包蛋）　買2送1

康貝特200P EX能量飲料225ml　買1送1

農心香辣海鮮烏龍麵　買1送1

韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水　買1送1

韓國sweetory起司餅乾/可可球系列　買1送1

指定杜老爺冰品　同品項第2件10元

高露潔全效牙齦護理專家牙膏　買1送1

澎澎香浴乳-水嫩清爽700ml補充包　買1送1

11／25－11／26門市優惠活動－思樂冰大杯全口味　買1送1

小白兔暖暖包/自白肌潔顏乳100g/我的美麗日記面膜 同系列指定品項　任選第2件5折

指定利捷維商品/我的健康日記蜂王膠原飲　同品牌買1送1

11／25單日門市優惠－雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋，全口味買1送1

★全家

全家各項限時優惠如下：

11／25 10：00－23：59隨買跨店取限時優惠－經典拿鐵（特大杯）　買1送1

特濃美式（大杯）　買1送1

可口可樂435ml　買1送1

百事可樂600ml　買1送1

礦物質強氣泡　買1送1

★萊爾富

萊爾富限時優惠如下：

11／25－11／30限時6天Hi café 特大杯全品項　買1送1

大杯特濃系列美式咖啡／拿鐵咖啡與指定樂法茶飲買1送1

★OKmart

OKmart限時優惠如下：

11／24－12／4全台門市優惠，日本經典零食大集合，森永、明治、雷神、UCC、喬亞指定品項第二件6折

明治巧克力優惠加碼：一次購買4件指定品項，加贈「明治經典片裝隨身筆記組」

加倍佳、曼陀珠　買1送1

Dlucio氣泡酒　加1元多1件

OKchoice 爆米花兩種口味　任選3件99元

OKCAFE x 茗京萃「護嗓熱飲」　聯名價39元

▼OKmart超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼OKmart超商優惠。（圖／業者提供）

★家樂福

11/25－11/27家樂福披薩18吋披薩口味任選1款／原價299折20元

11/25-26金牌ONE台灣啤酒500ml　129元

11／24－11／25

CAF’E憋氣百香檸檬綠茶特惠65元 買1送1

11／24－11／25單筆消費不限金額，即可59元加價購珍珍魷魚絲（80克（包）價值110元）

▼家樂福優惠。（圖／業者提供）

▲▼家樂福優惠。（圖／業者提供）

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中華隊超商日本

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