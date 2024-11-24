花蓮客運宣布熄燈！營運66年「連年虧損」　12／1將走入歷史

▲在地已經66年的花蓮客運，宣布結束所有客運班車營運。（圖／CTWANT資料照）

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花蓮的老牌客運公司「花蓮客運」，服務當地民眾超過一甲子，全盛時期營運範圍涵蓋花蓮全縣跟台東、台中梨山部分路段，不過近年評鑑屢次不佳、司機缺員，加上其他客運公司進駐等因素，造成花蓮客運營運出現危機，如今業者證實，12月1日將結束所有客運班車營運，僅剩的兩條路線也未移交給統聯客運營運。

根據《中時》報導，花蓮客運這幾天頻傳僅剩的兩條路線在12月1日起改由統聯客運營運，對此花蓮客運僅回應「不清楚」，不過交通部公路局台北區監理所花蓮監理站長李明正證實，花蓮客運確定12月1日結束所有客運班車的營運，剩下兩條路線都轉由統聯客運接手，班次、時間都跟現在一樣。

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▲▼花蓮客運服務花蓮民眾超過一甲子。（圖／CTWANT資料照）

李明正表示，花蓮客運服務與準點率跟大眾期待有落差，考績幾乎都只有乙等，去年更在豐濱鄉發生重大車禍造成1死4傷，業者由於資金、人力長年不足，因此陸續減班、停駛，如金確定結束所有客運班車營運，未來是否以租賃車等其他方式提供服務，則要視業者規畫。他也強調，監理站會輔導客運業者業務轉移，未來也會持續稽核接手花蓮客運路線的統聯客運車輛、服務等是否符合規定，為花蓮鄉親把關。

成立於1958年的花蓮客運，營運路線曾跨足花蓮縱谷、東海岸、北台東和每日限定的台中梨山追霧巴士，是花蓮老字號且獨占市場的公路客運，隨著太魯閣客運2016年開始在花蓮經營市區公車路線後，花蓮縣政府隔年起對市區公車進行評鑑，併對客運公司評分。

由於花蓮客運屢因服務態度不佳、時間管理差、車內設施有待改善等問題，分數多為乙等或未達乙等，加上2020年蘇花改通車後，更多北部客運業者進駐，導致花蓮客運出現駕駛出走潮，另外，業者還多次違反《勞動基準法》被開罰，陸續將手上路線轉交其他業者接手，近年更因營運虧損，僅剩兩條公路客運路線，分別為1122花蓮−瑞穗與1142玉里−光復。

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