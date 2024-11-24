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接任「台灣寺廟金蘭會」總會長　鄭深池：推動宗教企業化

▲▼台灣寺廟金蘭會於24日在高雄內門紅面觀音總廟舉辦總會長交接典禮，由長榮集團女婿鄭深池接任總會長。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲台灣寺廟金蘭會於24日在高雄內門紅面觀音總廟舉辦總會長交接典禮，由長榮集團女婿鄭深池接任總會長。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

台灣寺廟金蘭會於24日在高雄內門紅面觀音總廟舉辦總會長交接典禮，由長榮集團女婿鄭深池接任總會長，並聘請前任總會長王增榮擔任名譽總會長。鄭深池表示將以企業化理念壯大組織，並肩負慈善社會責任，促進祥和，造福大眾。

王增榮原本身兼台南市「正統鹿耳門聖母廟」主委，今年6月已將主委職務交接給鄭深池。王增榮表示，17年前發覺到單純捐錢興廟是不夠的，便發願行菩薩道，決定參與聖母廟廟務，真正為大眾做事。透過金蘭會例行交流活動，上百家宮廟常相借鏡、教學相長，凝聚出一股無法忽視的力量，欣慰能一起投入慈善，為社會作出貢獻，也協助政府將資源延伸到需要幫助的地方，造福鄉親。

▲▼台灣寺廟金蘭會於24日在高雄內門紅面觀音總廟舉辦總會長交接典禮，由長榮集團女婿鄭深池接任總會長。（圖／記者吳世龍翻攝）

鄭深池曾任長榮集團副總裁兼長榮航空董事長，過去擔任過交通銀行（現為兆豐金）董事長與銀行公會全國聯合理事長，金融界地位可見一斑。在七十從心所欲之年，毅然投入宗教，奉獻於民間信仰，其中轉折備受矚目。

此次交接典禮也是紅面觀音佛祖先人恭請來台300多年來，第一次承辦百廟義結金蘭盛會，主委宜清富表示，期盼藉由盛況讓更多人認識宗教之美、信仰之念，共增群眾福祉。

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