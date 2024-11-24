體操女神改當性感網美　辣舞遭學妹狂酸：扣屎盆子！吳柳芳道歉了

▲陸前體操代表吳柳芳近日在抖音上復出，成為了一名跳性感熱舞的直播主。（圖／翻攝抖音56學姐，下同）

圖文／CTWANT

大陸退役體操選手吳柳芳，過去拿下數次體操世界盃女子冠、亞軍，外型亮麗的她也得到不少代言，不過2013年她因傷退役，近日在抖音上復出卻成性感直播主，被東奧冠軍的後輩管晨辰酸，「給體操扣屎盆子」。對此，吳柳芳說，「耽擱了大家的時間，佔用了公共資源，真的很不好意思。」

據《封面新聞》報導，1994年出生的吳柳芳，是前女子國家體操隊員，多次獲得體操世界盃平衡木、高低槓等冠軍，2013年退休，而後輩管晨辰在東奧也拿過平衡木金牌，2022年退役，2人算是師妹。

▲吳柳芳被體操後輩酸，「給體操扣屎盆子」。

回顧始末，吳柳芳在抖音發多部性感熱舞影片，管晨辰在其中一部影片留言，「前輩姐姐，妳要擦就擦妳的唄，就不要給體操扣屎盆子了。」吳柳芳則嗆，「吃不著葡萄說葡萄酸？」此話一出也引發外界討論。

23日晚間，吳柳芳以「56學姊」在個人頻道做直播，牆上掛著一幅書法寫「坦蕩」二字，對於網友評論，吳柳芳說，「每個人想法不一樣，勇敢做自己就好了」，而也有人批她聲音很假，吳柳芳說，她在直播間打PK學的。

吳柳芳透露，父母也會看她直播，「我最開心的事情就是，我爸媽都非常支持我做這個，但之前他們還是挺擔心我的」，而弟弟也很懂事，在醫學院讀中醫，從不跟她要錢。

吳柳芳在兩個多小時的直播中，吸引了76.6萬人觀看，獲130萬讚，而她也指出，「我還是想跟大家道個歉，我跟我師妹拌嘴耽擱了大家的時間，佔用了公共資源，真的很不好意思。這個鞠躬是給大家道歉的，對不起。」

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