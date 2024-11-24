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泰王新寵公開亮相！貴妃侍女「沒名分」卻悄悄上位　尊榮待遇曝光

▲▼泰王後宮新寵、34歲的歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）。（圖／翻攝X）

▲歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）未獲名分，但頻頻代表國王出席重要活動。（圖／翻攝X，下同。）

記者吳美依／綜合報導

泰王後宮新寵、34歲的歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）代表泰王出席佛教儀式，與眾不同的地位，再度引發熱議。她原本是貴妃詩妮娜的貼身侍女，儘管目前沒有名分，但不僅被授予「少將」軍銜，甚至享有許多王室尊榮待遇。

歐拉弄19日前往大城縣大城府，出席臥佛著衣儀式。雖然她不屬於王室成員，也因此沒有9層華蓋禮遇，卻享有巨大豪華的更衣室，還有2名女兵在門口看守。

▲▼泰王後宮新寵、34歲的歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）。（圖／翻攝X）

▲▼泰王後宮新寵、34歲的歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）。（圖／翻攝X）

星洲網等外媒報導，歐拉弄原本只是貴妃貼身侍女，卻獲得泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）寵愛而翻身上位，不僅以女少將身分，代表泰王出席多項活動，乘坐泰王私人飛機回鄉探親，在泰王72歲大壽時，更與國王夫婦乘坐同一艘船。

據悉，歐拉弄的生日代表色為粉紅色，如今這也成為王室禮盒的用色。根據種種跡象，泰國網友紛紛猜測，她可能很快就會正式獲封寵妃頭銜。

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