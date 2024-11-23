　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不爽整併中華大學！　清大生洗版酸爆「難怪交大不屑我們」

不滿整併中華大學！清大學生批校方「自降格調」：難怪交大不屑我們

▲清華大學與中華大學擬合併。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

清華大學自2016年合併國立新竹教育大學後，21日傳出將整併新竹私立中華大學，清大於21日晚間證實，兩校取得共識，計畫在中華大學校園設「清華平方科技園區」，此舉引起學生熱議，有清大的學生不滿在Dcard上抒發，「難怪交大不屑我們」。

清大校長高為元指出，其實過去兩校已經討論多次，盼透過合作，提供更多人才培育機會跟產官學合作平台，目前只是開始的一小步，還有學校內部程序和討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華大學校長劉維琪22日開記者會說明，跟清大談合作已有一段時間，直到最近得知清大半導體學院正在找地蓋大樓，一直尋覓不到適當地點，董事們認為如果把學院建在中華大學內，培育半導體人才方便，因此動機想到合校方案。

兩校合併一事為學界拋下震撼彈，引起學生們熱議，有清大學生在Dcard清華大學版上PO文「X小？要併中華大學？」底下清大學生不滿表示，「為啥一直要把自己格調降低，難怪交大不屑跟我們併」、「看到都傻眼了，不選擇強強聯手，反而一直幫學店師生無痛升級，清大是什麼聖母學校嗎」、「硏究所趕快鬼轉交大」、「當年竹教合併就有夠精彩，這次應該會更混亂」、「中華帶一牛車嫁妝嫁清大」。

此外，也有清大學生持不同看法，「就是要退場，找對象接收校產而已吧」、「讓中華學生以原校名義畢業，接下來停招接手校園」、「比較像是走台科大-華夏路線，接收中華大的硬體跟場地等等」。

至於清大整併中華大學案是否已提交到教育部，相關人士透露，中華大學22日在校內說明此事，目前還在接觸階段，「要送到教育部，還早，還沒定案。」

延伸閱讀
勞動部「輕生員工」留2份遺書！　監視器曝他「上班逾15小時」
謝宜容被質疑直接空降分署長…他曬公文「農業部科長變董座」　網：難怪余天氣瘋
女病患愛上男醫師瘋狂騷擾　稱兩人前世是「太子與宮女」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日媒讚張奕、陳冠宇好投！　日網驚呼台灣好強：可能是決賽對手
快訊／高雄槍擊1死！主嫌落網　逃31hrs躲空屋赤腳被逮
鋒面、冷氣團下周雙襲　全台氣溫跳水「濕冷轉乾冷」
重大車禍3死！恐怖瞬間曝光
謝宜容道歉片「拍給法官看的」！片尾藏1彩蛋：倒數3秒變臉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷氣團下周三夜襲「全台降溫有感」　2波11度低溫急凍

今年出國上看1750萬人次　觀光產業獲利大衰退「Q3首見淨損」

強冷空氣要來了「下周連凍3天」探13度　12月再一波降溫

勞發署長遭爆「也曾飆罵同仁」　2年逼走101人！他寧願降調也不留

清華、中華大學整併　教育部長：肯定私校勇於做決定

王義川遞補立委位！吳崢嗨喊「搶救成功」：恭喜川哥！打假除怪

謝宜容道歉片「拍給法官看的」！片尾藏1彩蛋：倒數3秒變臉了

不爽整併中華大學！　清大生洗版酸爆「難怪交大不屑我們」

台南連15震！專家揭「前緣構造作怪」：不排除有更大地震

台鐵竹東舊宿舍攜手「親愛愛樂」打造音樂園區　明年上半年營運

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

東京巨蛋外國旗海「Team Taiwan」感動第1人稱視角曝

Rosé.Bruno Mars MAMA合體開跳〈APT.〉　上台拿獎盃乾杯！「臉頰親吻」撂韓文

參與樂。無齡博覽會 中華電信展科技魅力｜20241122 ET午間新聞

峮峮大螢幕

新娘準備1驚喜讓新郎泛淚　過世公公現身大合照太感動

冷氣團下周三夜襲「全台降溫有感」　2波11度低溫急凍

今年出國上看1750萬人次　觀光產業獲利大衰退「Q3首見淨損」

強冷空氣要來了「下周連凍3天」探13度　12月再一波降溫

勞發署長遭爆「也曾飆罵同仁」　2年逼走101人！他寧願降調也不留

清華、中華大學整併　教育部長：肯定私校勇於做決定

王義川遞補立委位！吳崢嗨喊「搶救成功」：恭喜川哥！打假除怪

謝宜容道歉片「拍給法官看的」！片尾藏1彩蛋：倒數3秒變臉了

不爽整併中華大學！　清大生洗版酸爆「難怪交大不屑我們」

台南連15震！專家揭「前緣構造作怪」：不排除有更大地震

台鐵竹東舊宿舍攜手「親愛愛樂」打造音樂園區　明年上半年營運

謝宜容稱「領導風格不容置喙」　蔣萬安：民主時代哪來這麼大官威

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

俄羅斯「榛果樹飛彈」襲烏！　北約下周召開緊急會議

日媒讚張奕、陳冠宇好投！　日網驚呼台灣好強：可能是決賽對手

執政半年／賴清德安全感不足　藍委：打造賴系人馬反而會官官相護

冷氣團下周三夜襲「全台降溫有感」　2波11度低溫急凍

「最窮立委」接勞動部長救火　吳思瑤：洪申翰會是最貼近民意部長

執政半年／綠委不解勞動部危機處理　行政溝通要加強！有責補破網

川普效應！　逾半經濟學家認日央12月升息機率增

今年出國上看1750萬人次　觀光產業獲利大衰退「Q3首見淨損」

高雄排毒店「人生就是進進出出」男女連結ing被逮　錯愕穿褲畫面曝

生活熱門新聞

謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝駭人下場

「子宮掉出陰道」女信徒忍痛4個月才就醫

即／高雄12／1大停水　57萬戶受影響

健保財源拉警報！民眾反對這4種加稅建議

台南麻豆今晚已8地震　當地人無奈：不用睡了

台南牛肉湯被爆「加化學骨粉」　老闆怒告網友

不是謝宜容？北分署員工曝直接霸凌者

即／台南強震「中南部超有感」在地人傻：搖超大

謝宜容道歉片「片尾藏1彩蛋」　倒數3秒變臉了

台南15起地震「搖到跨夜」原因曝　未來3天恐4.5餘震

謝宜容問題早被反映！　會議紀錄：首長領導風格不容置喙

兇版E級李珠垠來了！金賢姈＋安芝儇「韓辦桌2人組」

台南連15震！專家揭「前緣構造作怪」：不排除有更大地震

更多熱門

相關新聞

清大擬整併中華大學　教育部：比照「台科大併華夏」給予協助

清大擬整併中華大學　教育部：比照「台科大併華夏」給予協助

中華大學招生受少子化影響，今天證實將透過「台科大模式」與清華大學整併。教育部今（22日）表示，尚未收到兩校申請整併計畫書，後續兩校若完成校內程序並向教育部提出具體方案，在確保學生及教職員權益下，教育部也將比照台科大與華夏科大整併模式給予協助。

清大證實　有意「合併中華大學」

清大證實　有意「合併中華大學」

中華大學合併清大　校方將召開說明會

中華大學合併清大　校方將召開說明會

不是竹科！超多工程師最想去「這科學園區」

不是竹科！超多工程師最想去「這科學園區」

科技重劃區北士科新洲美最看好

科技重劃區北士科新洲美最看好

關鍵字：

大學合併清華大學中華大學科技園區學生反應

讀者迴響

熱門新聞

高雄男找兄弟性侵爛醉女友　對話露餡了

丐幫第58任幫主車禍慘死！載妻直播遭砸扁

快訊／宜蘭凌晨重大車禍！3死2傷

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

快訊／台中男鬼切害媽重摔！6月大男嬰凌晨不治

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」

酒店妹染愛滋重創同業　防治中心首創「看新聞做篩檢」

勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝駭人下場

台灣拚晉級冠軍戰　這樣贏最穩

「子宮掉出陰道」女信徒忍痛4個月才就醫

機車男遭2大車夾擊頭扭90度　驚悚畫面曝光

王定宇爆私訊女選民

即／國1南下373K貨櫃車翻覆！全線封閉

更多

最夯影音

更多

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面