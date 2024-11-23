不爽整併中華大學！　清大生洗版酸爆「難怪交大不屑我們」

▲清華大學與中華大學擬合併。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

清華大學自2016年合併國立新竹教育大學後，21日傳出將整併新竹私立中華大學，清大於21日晚間證實，兩校取得共識，計畫在中華大學校園設「清華平方科技園區」，此舉引起學生熱議，有清大的學生不滿在Dcard上抒發，「難怪交大不屑我們」。

清大校長高為元指出，其實過去兩校已經討論多次，盼透過合作，提供更多人才培育機會跟產官學合作平台，目前只是開始的一小步，還有學校內部程序和討論。

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中華大學校長劉維琪22日開記者會說明，跟清大談合作已有一段時間，直到最近得知清大半導體學院正在找地蓋大樓，一直尋覓不到適當地點，董事們認為如果把學院建在中華大學內，培育半導體人才方便，因此動機想到合校方案。

兩校合併一事為學界拋下震撼彈，引起學生們熱議，有清大學生在Dcard清華大學版上PO文「X小？要併中華大學？」底下清大學生不滿表示，「為啥一直要把自己格調降低，難怪交大不屑跟我們併」、「看到都傻眼了，不選擇強強聯手，反而一直幫學店師生無痛升級，清大是什麼聖母學校嗎」、「硏究所趕快鬼轉交大」、「當年竹教合併就有夠精彩，這次應該會更混亂」、「中華帶一牛車嫁妝嫁清大」。

此外，也有清大學生持不同看法，「就是要退場，找對象接收校產而已吧」、「讓中華學生以原校名義畢業，接下來停招接手校園」、「比較像是走台科大-華夏路線，接收中華大的硬體跟場地等等」。

至於清大整併中華大學案是否已提交到教育部，相關人士透露，中華大學22日在校內說明此事，目前還在接觸階段，「要送到教育部，還早，還沒定案。」

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