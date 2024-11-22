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完成父親遺願！正妹YTR「爸爸骨灰混土裡」　種大麻跟媽媽一起吸

完成父親遺願！　她將「骨灰混土裡」種大麻和媽媽一起吸食

▲ 潘西諾吸食用父親的骨灰種植的大麻。（圖／Instagram　rodiculous）

圖文／CTWANT

美國一名YouTuber近日在自己的Podcast節目中，分享自己以一種不同尋常的方式向已故的父親致敬。她透露，在爸爸去世前，父親告訴她和媽媽，希望兩人將他的骨灰混合在土壤中，種植大麻植物並吸食，當時她和媽媽相當猶豫，但隨著時間已經過去5年了，她決定實現父親的願望，39歲的她成為了一名有執照的大麻種植者，近日她完成了父親的遺願，吸食用父親的骨灰種植的大麻。

39歲的潘西諾（Rosanna Pansino）是名擁有超過1400萬訂閱者的YouTuber，近日她在自己的Podcast節目《Rodiculous》中與觀眾分享，自己以一種不同尋常的方式向已故的父親致敬。潘西諾解釋說，父親在6年前被診斷出患有白血病後，於5年前去世，接著她告訴聽眾父親的臨終願望，「在他去世之前，他告訴我和媽媽，他希望我們如何處理他的骨灰。」她的父親告訴兩人，希望他們將他的骨灰混合在土壤中，種植大麻植物並吸食。

潘西諾接著回憶媽媽和她起初是多麼猶豫，但隨著時間的推移，現在已經過去5年了，「我們真的認為現在是做爸爸想做的事的正確時機了」，為了實現父親的願望，39歲的她成為了一名有執照的大麻種植者，近日她完成父親的遺願，她吸食用父親的骨灰種植的大麻。

完成父親遺願！　她將「骨灰混土裡」種大麻和媽媽一起吸食

▲ 潘西諾成為了一名有執照的大麻種植者。（圖／Instagram　rodiculous）

她也將影片上傳到了Instagram上，寫道「大約5年前，我的父親因白血病去世，他的臨終願望是長成大麻植物並被吸食，這就是我所做的，我的新播客集數是獻給他的。每天都愛你、想你，爸爸！」

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