▲2024屏東聖誕節首次推出雙主燈。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2024屏東聖誕節將於11月23日盛大點燈，今年以「歐風童話」為主題特別推出雙主燈，展示18組大型繽紛燈飾、6項主題活動與周末限定飄雪秀。屏東縣政府表示，此次的活動除了希望將屏東公園打造成「南臺灣最大童話世界」，也首次將燈飾範圍擴展至屏東火車站與週邊道路，並結合中華路商家共同打聖誕村落，讓市區瀰漫著濃濃聖誕氛圍，而燈區也會一路熱鬧至明年元旦，搭乘大眾運輸或開車到訪屏東的旅客們，一進入屏東市就能感受到濃厚的節慶氛圍，歡迎大家一起來打卡拍美照。

「每一處都是精彩打卡點，絕不能錯過。」屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年燈區規模比往年更加盛大，燈飾範圍擴展至周邊街道，包括民族路及逢甲路長達1,000公尺的金色大道、永福路及民生路人行道上5組聖誕打卡裝置，更串聯超過50家特色攤商，在中華路、第一銀行打造如童話般的歡樂聖誕村。多組璀璨迷人的燈飾，從11月23日起每晚17時30分至22時止，持續點燈至明年1月1日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於即將登場的2024屏東聖誕節活動，20日晚間六點已經吸引不少鄉親們前來屏東公園搶先欣賞璀璨燈飾，泡泡機所噴出的白色泡泡飄散在空中，彷彿雪花般緩緩落下，看見孩童們在雪景中雀躍奔跑，一旁的的家長也忙著拍照留念，現場歡笑聲此起彼落。有鄉親甚至直呼，此次雙主燈非常創新，多組美麗燈飾也很有聖誕溫馨氣氛，相信大小朋友們一定會很喜歡。

值得一提的是，屏東縣政府在規劃此次的活動時也特別加入了燈光秀的表演。根據規劃，活動期間每晚18點至22點分別有5區不同型態燈光秀輪番展演:屏東火車站站前廣場主燈「聖誕村」，每15分鐘一次燈光秀，以浪漫雪花球迎接每個離鄉遊子歸來；屏東公園主燈「歡樂童話屋」燈光秀，則為每30分鐘一次，小屋的咕咕鐘都會為鄉親帶來一段愉悅的音樂展演。其中，屏東公園內還有每3分鐘展演一次「恬然入夢」、每5分鐘展演一次「松鼠公爵城堡」，以及每10分鐘展演一次「奇幻夢遊」。

另外，為了讓民眾與遊客好逛、好買一次滿足，活動也規劃在中華路舉辦「中華一條街市集」，集結文創手作、童趣玩具、特色美食及手作甜點等超過50攤特色攤位，活動期間每周六、日有大家最期待的下雪光雕秀，以及聖誕老公公的歡樂遊行派對隨機發放驚喜。屏東公園內也結合時下最夯的韓國拍貼機，除免費提供限量拍攝，讓來到現場的朋友們留下美好記憶，也特地設置4間特色賣店，販售熱可可、造型馬林糖、法式鹹派及可麗露等各式甜蜜美食，暖暖的熱飲搭配幸福甜點，希望在溫馨的夜晚裡增加濃厚的聖誕氛圍。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，縣府團隊誠摯邀請鄉親與各地遊客安排一場屏東之旅，與親朋好友們在南台灣體驗不一樣的聖誕佳節，相關活動詳情也可以在屏東聖誕節官方網站或傳播處及愛屏東臉書查詢（https://www.amazing-pingtung.com/ptcm）。